الاحتلال يواصل خروقاته بغارات وقصف مدفعي على أنحاء متفرقة في غزة

إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بغارات وقصف مدفعي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة
أ ش أ

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا وبحريا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/، بأن قصف الاحتلال المدفعي استهدف شرق حيي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة، تزامنا مع إطلاق نار من الآليات العسكرية، كما قصف طيران الاحتلال الحربي عدة مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع، مع قصف جوي للمناطق الواقعة جنوب غرب مدينة رفح جنوبا.


وفي الشمال، شن طيران الاحتلال غارات جوية وعمليات نسف مبانٍ شرق جباليا، وبيت لاهيا، تزامنا مع قصف مدفعي، كما أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية عددا من القذائف تجاه المناطق الساحلية شمال القطاع.


وفي سياق متصل، جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي أراضي زراعية في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية قصفا مدفعيا وبحريا قطاع غزة وكالة الأنباء الفلسطينية وفا قصف الاحتلال المدفعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

