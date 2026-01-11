الاحتلال يواصل خروقاته بغارات وقصف مدفعي على أنحاء متفرقة في غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا وبحريا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/، بأن قصف الاحتلال المدفعي استهدف شرق حيي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة، تزامنا مع إطلاق نار من الآليات العسكرية، كما قصف طيران الاحتلال الحربي عدة مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع، مع قصف جوي للمناطق الواقعة جنوب غرب مدينة رفح جنوبا.



وفي الشمال، شن طيران الاحتلال غارات جوية وعمليات نسف مبانٍ شرق جباليا، وبيت لاهيا، تزامنا مع قصف مدفعي، كما أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية عددا من القذائف تجاه المناطق الساحلية شمال القطاع.



وفي سياق متصل، جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي أراضي زراعية في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.