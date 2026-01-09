حماس في مران منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

شهد مران منتخب مصر أجواءً حماسية وحالة من التركيز الشديد، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وظهر لاعبو الفراعنة بروح عالية والتزام واضح خلال التدريبات، وسط متابعة دقيقة من الجهاز الفني، الذي حرص على تطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

ويطمح منتخب مصر في الظهور بشكل قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام كوت ديفوار، في مواجهة تُعد من أقوى مباريات البطولة، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير والثقة المتزايدة داخل المعسكر.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقررة إقامتها في التاسعة، مساء غد، السبت - بتوقيت القاهرة-، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حالياً بالمغرب.

وشارك محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب، في التدريبات الجماعية للفراعنة، ليطمئن الجهاز الفني على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات، باستثناء محمد حمدي، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين بالدور ثمن النهائي للبطولة.

وحضر مران منتخب مصر، اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبوحسين ووليد درويش، أعضاء مجلس الإدارة.

https://youtube.com/shorts/oKtX8Sn-I7s