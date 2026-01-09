أفشة ودونجا..ميركاتو قوي للاتحاد السكندري في الانتقالات الشتوية

نشط نادي الاتحاد السكندري بقوة في فترة الانتقالات الجارية، حيث واصل تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة، في إطار سعيه لتعزيز الفريق والاستعداد للمنافسات المقبلة.

وضم زعيم الثغر خلال الميركاتو الحالي كلًا من عبد الرحمن جودة، ومحمود عبد العاطي «دونجا»، إلى جانب خالد عبد الفتاح، ومحمد مجدي أفشة، كما تعاقد مع اللاعب المغربي أنور طرخات؛ لدعم صفوف الفريق بعناصر أجنبية مميزة.

وعلى مستوى مركز حراسة المرمى، نجح الاتحاد السكندري في التعاقد مع الحارس محمد علاء، ليكتمل بذلك عقد الصفقات التي أبرمها النادي حتى الآن، وسط تطلعات جماهيره لظهور قوي للفريق خلال المرحلة المقبلة.