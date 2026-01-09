قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكويت تحذر رعاياها في إيران: تجنبوا التواجد قرب أماكن التجمعات أو التظاهرات
بـ 75 جنيه .. شعبة الدواجن توضح السبب في ارتفاع الأسعار
السنغال تجتاز مالي وتنتظر الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار
نستعد بدنيًا.. تصريحات مدرب الجزائر قبل مواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
أستون فيلا وتوتنهام يتنافسان على ضم عمر مرموش
محافظ المنوفية: إطفاء حريق مخزن أشمون وخروج معظم المصابين من المستشفى
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السنغال تجتاز مالي وتنتظر الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار

مالي والسنغال
مالي والسنغال
حمزة شعيب

حجز منتخب السنغال بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعدما حقق فوزًا صعبًا على منتخب مالي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على الملعب الكبير بمدينة طنجة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وجاء هدف المباراة الوحيد بأقدام إليمان نداي لاعب إيفرتون الإنجليزي في الدقيقة 27، بعدما استغل هفوة واضحة من حارس مرمى منتخب مالي، ليمنح “أسود التيرانجا” أفضلية مبكرة حافظوا عليها حتى صافرة النهاية.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء نقطة تحول مهمة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه إيف بيسوما قائد منتخب مالي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليكمل منتخب بلاده المباراة منقوص العدد.

وفرض المنتخب السنغالي سيطرته على مجريات الشوط الثاني، مستفيدًا من النقص العددي، حيث أحكم قبضته على وسط الملعب وأدار اللقاء بهدوء دون السماح لمنتخب مالي بتهديد مرماه بشكل حقيقي، لتنتهي المباراة بتأهل مستحق لحامل اللقب.

وبهذا الفوز، يضرب منتخب السنغال موعدًا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة منتخب مصر ونظيره منتخب كوت ديفوار، المقرر إقامتها مساء السبت.

تشكيل منتخب السنغال:
إدوارد ميندي، موسى نياخاتي، كاليدو كوليبالي، الحاج مالك ضيوف، كريبين دياتا، إدريسا جانا جاي، بابي جاي، حبيب ديارا، إليمان نداي، ساديو ماني، حبيب ديالو.

تشكيل منتخب مالي:
ديارا، حامد تراوري، حيدارا، ديابي، إيف بيسوما، لاسانا كوليبالي، سينايـوكو، سانجاري، أليو ديانج، عثمان كامارا، جاساما.

منتخب السنغال كأس أمم أفريقيا مالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

OnePlus Turbo 6

ون بلس تجهز لإطلاق سلسلة OnePlus Turbo 6 ببطارية 9000 ملي أمبير

رينو

توضيح هام من وكيل رينو بمصر .. تفاصيل

أخبار السيارات

أخبار السيارات| هل مزيل الخدوش يضر طلاء سيارتك مع الوقت؟.. ​5 علامات تجعلك بحاجة لاستبدال الفرامل فورا

بالصور

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

مصادر مفاجئة للبلاستيك الدقيق في غذائنا اليومي

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد