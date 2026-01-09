السنغال تجتاز مالي وتنتظر الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار

حجز منتخب السنغال بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعدما حقق فوزًا صعبًا على منتخب مالي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على الملعب الكبير بمدينة طنجة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وجاء هدف المباراة الوحيد بأقدام إليمان نداي لاعب إيفرتون الإنجليزي في الدقيقة 27، بعدما استغل هفوة واضحة من حارس مرمى منتخب مالي، ليمنح “أسود التيرانجا” أفضلية مبكرة حافظوا عليها حتى صافرة النهاية.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء نقطة تحول مهمة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه إيف بيسوما قائد منتخب مالي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليكمل منتخب بلاده المباراة منقوص العدد.

وفرض المنتخب السنغالي سيطرته على مجريات الشوط الثاني، مستفيدًا من النقص العددي، حيث أحكم قبضته على وسط الملعب وأدار اللقاء بهدوء دون السماح لمنتخب مالي بتهديد مرماه بشكل حقيقي، لتنتهي المباراة بتأهل مستحق لحامل اللقب.

وبهذا الفوز، يضرب منتخب السنغال موعدًا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة منتخب مصر ونظيره منتخب كوت ديفوار، المقرر إقامتها مساء السبت.

تشكيل منتخب السنغال:

إدوارد ميندي، موسى نياخاتي، كاليدو كوليبالي، الحاج مالك ضيوف، كريبين دياتا، إدريسا جانا جاي، بابي جاي، حبيب ديارا، إليمان نداي، ساديو ماني، حبيب ديالو.

تشكيل منتخب مالي:

ديارا، حامد تراوري، حيدارا، ديابي، إيف بيسوما، لاسانا كوليبالي، سينايـوكو، سانجاري، أليو ديانج، عثمان كامارا، جاساما.