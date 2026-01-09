الناظر .. شوبير يكشف عن ضيوف برنامجه اليوم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ضيوف حلقة اليوم من برنامجه “الناظر” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير: انتظرونا الليلة وحلقة جديدة من برنامج ⁧الناظر⁩ مع الكابتن أحمد شوبير في الـ 11:30 مساءً على شاشة النهار،ضيوف حلقة اليوم الكابتن ضياء السيد

الكابتن طارق يحيى

المحلل الفني كريم عنتر.

علي الجانب الاخر كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رغبة توروب في استمرار اليو ديانج حتي نهاية الموسم وعدم خروجه.



وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس :" توروب مصمم على استمرار ديانج على الأقل لآخر الموسم وبالتالي الأقرب للخروج داري وجراديشار من أجل ضم لاعب أجنبي جديد، وأشرف داري يرفض الإعارة داخل مصر''.