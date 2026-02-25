الأحد المقبل.. الأوقاف تطلق المجلس الثاني لملتقى الفكر الإسلامي الدولي من رحاب "الحسين"

أعلنت وزارة الأوقاف عن انعقاد المجلس الثاني من "ملتقى الفكر الإسلامي الدولي"، يوم الأحد المقبل الموافق 11 من رمضان 1447هـ (1 مارس 2026)، بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه في تمام السابعة صباحاً، وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبمشاركة نخبة من كبار العلماء والقيادات الفكرية من داخل وخارج مصر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".



وأضافت الوزارة أن استمرار فعاليات هذا الملتقى يأتي ترسيخاً للدور العلمي والدعوي الريادي الذي تقوم به مصر في قيادة الحوار الرشيد وبناء جسور التواصل العالمي، حيث يهدف المجلس إلى تقديم رؤية فكرية متوازنة تعالج مستجدات العصر، مع التركيز على نشر قيم الرحمة والتعايش السلمي وحفظ الأوطان، امتداداً للنجاح الكبير الذي حققه المجلس السابق.

وأوضحت الأوقاف أن برنامج الملتقى يتضمن جلسات علمية وحوارات معمقة تستهدف تجديد الخطاب الديني وتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف بأسلوب يجمع بين أصالة التراث ومعاصرة المنهج، لافتة إلى أن الدعوة عامة للعلماء وطلاب العلم، مع إتاحة البث المباشر للفعاليات عبر المنصات الرسمية للوزارة لتعميم الفائدة عالمياً.