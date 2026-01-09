أستون فيلا وتوتنهام يتنافسان على ضم عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي أستون فيلا في التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي في يناير الجاري.

وكان مرموش قد انتقل في يناير الماضي إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، في صفقة قياسية.

ووفقًا لموقع "ذا أتلتيك" البريطاني؛ فإن كل من أستون فيلا وتوتنهام يرغبان في التعاقد مع مرموش.

وأشار إلى أن أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا يحرص على حسم الصفقة في يناير بدلًا من الانتظار حتى الصيف المقبل، معتبرًا أن اللاعب يمكنه إحداث تأثير مباشر وفوري مع الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي.

يُذكر أن مرموش يشارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية ويستعد لمواجهة كوت ديفوار.