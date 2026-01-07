أحمد موسى: منتخب كوت ديفوار قلق من خطورة محمد صلاح وعمر مرموش

دعا الإعلامي أحمد موسى جماهير الكرة المصرية إلى الثقة في المنتخب الوطني ومساندته دون شروط، مؤكدًا أن المنتخب مرشح بقوة للفوز بالبطولة.



وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن حسام حسن أكد في تصريحاته أن المنتخب المصري لا يخشى مواجهة أي فريق، وأن مباراة كوت ديفوار ستكون الاختبار الحقيقي الذي سيكشف قوة المنتخب.



وأضاف أن المنتخب يضم لاعبين أقوياء قادرين على المنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن منتخب كوت ديفوار يشعر بالقلق من خطورة محمد صلاح وعمر مرموش.



وانتقد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تهاجم المنتخب ولاعبيه باستمرار، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري واجب بغض النظر عن الأداء أو النتائج، خاصة مع تبقي ثلاث مباريات فقط.



