نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا

اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2025 بالمغرب بتواجد 8 منتخبات.
ومن المنتظر أن يشهد الدور القادم مواجهات نارية إذ يواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار ونيجيريا أمام الجزائر.
فيما سيواجه منتخب الكاميرون نظيره المغرب على أن يواجه منتخب مالي نظيره السنغال.
وبالنظر إلى أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي البطولة على مر التاريخ نجد كوت ديفوار ونيجيريا في الصدارة.
أكثر من تأهل الى ربع نهائي امم افريقيا تاريخيًا
12 مرة — كوت ديفوار
12 مرة — نيجيريا
11 مرة — تونس
11 مرة — الكاميرون
11 مرة — غانا
11 مرة — مصر
10 مرات — السنغال
9 مرات — الكونغو
7 مرات — جنوب افريقيا
7 مرات — مالي
7 مرات — الجزائر
5 مرات — المغرب
5 مرات — زامبيا
5 مرات — غينيا