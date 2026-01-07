الفراعنة في الكان.. 5 مؤشرات تثير قلق المنتخب المصري أمام كوت ديفوار

يستعد منتخب مصر لمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب كوت ديفوار، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وسط مخاوف فنية وبدنية تفرض نفسها على معسكر الفراعنة.





ورغم ثقة اللاعبين والجهاز الفني الا انا هناك خمسة مؤشرات يجب توخي الحدر منهم قبل مواجهة حامل اللقب

وفيما يلي يبرز صدي البلد أبرز خطورات التي تواجه الفراعنة في دور الربع نهائي:-





خطورة هجوم منتخب كوت ديفوار

يمتلك المنتخب الإيفواري خطًا هجوميًا قويًا، يعتمد على القوة البدنية ، إلى جانب مهارات فردية عالية قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة والتي تمثل عامل مقلق لصفوف المنتخب الوطني.





كوت ديفوار حامل اللقب ويسعى للعب بقوة من أجل إنجاز جديد.





يدخل منتخب كوت ديفوار المباراة بصفته حامل اللقب، وهو ما يمنحه دافعًا إضافيًا للظهور بقوة والحفاظ على هيبته القارية.

ويرغب منتخب الافيال تحقيق لقب كان 2025 لكتابة تاريخ جديد





إصابات لاعبي منتخب مصر

يعاني منتخب مصر من بعض الإصابات والإجهاد البدني الذي لحق بعدد من اللاعبين خلال مشوار البطولة، ما قد يؤثر على الجاهزية الكاملة للتشكيل الأساسي.





أخطاء دفاعات الفراعنة الكبار

رغم الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الدفاع المصري، فإن الأخطاء الفردية وسوء التمركز التي ظهرت في بعض المباريات السابقة تمثل خطورة حقيقة حيث ان اللقاء القادم لايقبل القسمه على اتنين رغم تمسك اللاعبين والجهاز الفني بالتتويج باللقب لإسعاد الجماهيرية المصرية.





أخطاء تحكيمية قد تغير مجري اللقاء





تلعب القرارات التحكيمية دورًا حاسمًا في المباريات الكبرى، خاصة في المواجهات الإقصائية التي لا تحتمل التعويض.

وقبل لقاء منتخب مصر أمام كوت ديفوار، يسود القلق داخل المنتخب المصري من الأخطاء التحكيمية المحتملة التي قد يكون لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة ومسارها