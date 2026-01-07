قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
موسكو: انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الروسية مارينيرا عقب صعود القوات الأمريكية على متنها
الحكومة السورية: تأكيد قسد عدم وجود عسكري لها في حلب يعفيها من التدخل الأمني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفراعنة في الكان.. 5 مؤشرات تثير قلق المنتخب المصري أمام كوت ديفوار

حسام حسن
حسام حسن
حسام الحارتي

يستعد منتخب مصر لمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب كوت ديفوار، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وسط مخاوف فنية وبدنية تفرض نفسها على معسكر الفراعنة.


 

ورغم ثقة اللاعبين والجهاز الفني الا انا هناك خمسة مؤشرات يجب توخي الحدر منهم قبل مواجهة حامل اللقب

وفيما يلي يبرز صدي البلد أبرز خطورات التي تواجه الفراعنة في دور الربع نهائي:-


 

خطورة هجوم منتخب كوت ديفوار

يمتلك المنتخب الإيفواري خطًا هجوميًا قويًا، يعتمد على القوة البدنية ، إلى جانب مهارات فردية عالية قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة والتي تمثل عامل مقلق لصفوف المنتخب الوطني.


 

كوت ديفوار حامل اللقب ويسعى للعب بقوة من أجل إنجاز جديد.


 

يدخل منتخب كوت ديفوار المباراة بصفته حامل اللقب، وهو ما يمنحه دافعًا إضافيًا للظهور بقوة والحفاظ على هيبته القارية.

ويرغب منتخب الافيال تحقيق لقب كان 2025  لكتابة تاريخ جديد


 

إصابات لاعبي منتخب مصر

يعاني منتخب مصر من بعض الإصابات والإجهاد البدني الذي لحق بعدد من اللاعبين خلال مشوار البطولة، ما قد يؤثر على الجاهزية الكاملة للتشكيل الأساسي.


 

أخطاء دفاعات الفراعنة الكبار

رغم الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الدفاع المصري، فإن الأخطاء الفردية وسوء التمركز  التي ظهرت في بعض المباريات السابقة تمثل خطورة حقيقة حيث ان اللقاء القادم لايقبل القسمه على اتنين رغم تمسك اللاعبين والجهاز الفني بالتتويج باللقب لإسعاد الجماهيرية المصرية.


 

أخطاء تحكيمية قد تغير مجري اللقاء


 

تلعب القرارات التحكيمية دورًا حاسمًا في المباريات الكبرى، خاصة في المواجهات الإقصائية التي لا تحتمل التعويض. 

وقبل لقاء منتخب مصر أمام كوت ديفوار، يسود القلق  داخل المنتخب المصري من الأخطاء التحكيمية المحتملة التي قد يكون لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة ومسارها

حسام حسن المنتخب المصري منتخب الفراعنة كوت ديفوار الفراعنة أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

فرحة عيد الميلاد في كفر الشيخ

فرحة وهدايا.. مظاهر البهجة تملأ كنائس كفر الشيخ في عيد الميلاد| صور

جهود محافظة أسوان

إدارة الحدائق توزع الهدايا والألعاب على الأطفال للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بأسوان

محافظ أسوان

محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس السيسي والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

المزيد