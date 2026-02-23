قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
حبس وغرامات.. كيف واجه القانون جرائم العنف والتحر.ش بإيحاءات جنسية
بوتين: تحديث الثالوث النووي يعزز الاستقرار الاستراتيجي ويصون سيادة روسيا
أتمنى عودته للزمالك.. جمال العدل: رحيل إمام عاشور أحزنني
نيويورك تايمز: تنبيه استخباراتي بشأن احتمال هجمات إيرانية بالوكالة ضد أهداف أمريكية
‏رابطة الدوري الأمريكي تغلق ملف واقعة ميسي رسميًا
الأهلي| زيزو وتريزيجيه يواصلان التأهيل استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري
حكم صلاة الحاجة وهل تجوز في رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
نيويورك تايمز: تنبيه استخباراتي بشأن احتمال هجمات إيرانية بالوكالة ضد أهداف أمريكية

محمود عبد القادر

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية وغربية أخرى، بوجود مؤشرات أولية تشير إلى احتمال قيام إيران بتفعيل وكلائها في المنطقة لتنفيذ هجمات ضد أهداف أمريكية في أوروبا والشرق الأوسط؛ في حال صدور أوامر من الرئيس دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية ضد طهران.

وبحسب التقرير، لم ترصد حتى الآن تحضيرات عملياتية ملموسة على الأرض، إلا أن أجهزة الرصد اعترضت زيادة ملحوظة فيما يعرف بـ"الثرثرة الاستخباراتية"، أي اتصالات بين عناصر وجماعات مسلحة يشتبه بارتباطها بإيران. 

واعتبرت المصادر أن هذا التصاعد في الاتصالات، قد يعكس مستوى من التنسيق والتخطيط الاحترازي تحسبًا لأي تصعيد عسكري محتمل.

ومن بين السيناريوهات التي يجري تداولها داخل الدوائر الاستخباراتية؛ احتمال استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، إضافة إلى مخاوف من أن تتلقى خلايا مرتبطة بـ حزب الله توجيهات لاستهداف قواعد عسكرية أو بعثات دبلوماسية أمريكية في أوروبا.

 كما أشارت بعض التقديرات إلى احتمال تحرك عناصر تابعة لـ تنظيم القاعدة؛ في حال تصاعدت المواجهة الإقليمية.

ورغم هذه التحذيرات؛ شدد التقرير على أن التقييمات الحالية لا تشير إلى تهديد وشيك أو هجوم وشيك التنفيذ، بل تعكس حالة من رفع الجاهزية وزيادة اليقظة في أوساط الأجهزة الأمنية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

الزمالك

مصير جون إدوارد وشركة الكرة .. بشرى سارة لجمهور الزمالك

الإسماعيلي

طارق العشري: الإسماعيلي يتعرض لظلم تحكيمي واضح

بيراميدز

نادر شوقي يثير الجدل: بيراميدز.. “الأشطر” في سوق الانتقالات

زيزو

زيزو يواصل برنامجه التأهيلي ويستعد للعودة بقوة للنادي الأهلي

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

