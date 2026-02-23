نيويورك تايمز: تنبيه استخباراتي بشأن احتمال هجمات إيرانية بالوكالة ضد أهداف أمريكية

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية وغربية أخرى، بوجود مؤشرات أولية تشير إلى احتمال قيام إيران بتفعيل وكلائها في المنطقة لتنفيذ هجمات ضد أهداف أمريكية في أوروبا والشرق الأوسط؛ في حال صدور أوامر من الرئيس دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية ضد طهران.

وبحسب التقرير، لم ترصد حتى الآن تحضيرات عملياتية ملموسة على الأرض، إلا أن أجهزة الرصد اعترضت زيادة ملحوظة فيما يعرف بـ"الثرثرة الاستخباراتية"، أي اتصالات بين عناصر وجماعات مسلحة يشتبه بارتباطها بإيران.

واعتبرت المصادر أن هذا التصاعد في الاتصالات، قد يعكس مستوى من التنسيق والتخطيط الاحترازي تحسبًا لأي تصعيد عسكري محتمل.

ومن بين السيناريوهات التي يجري تداولها داخل الدوائر الاستخباراتية؛ احتمال استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، إضافة إلى مخاوف من أن تتلقى خلايا مرتبطة بـ حزب الله توجيهات لاستهداف قواعد عسكرية أو بعثات دبلوماسية أمريكية في أوروبا.

كما أشارت بعض التقديرات إلى احتمال تحرك عناصر تابعة لـ تنظيم القاعدة؛ في حال تصاعدت المواجهة الإقليمية.

ورغم هذه التحذيرات؛ شدد التقرير على أن التقييمات الحالية لا تشير إلى تهديد وشيك أو هجوم وشيك التنفيذ، بل تعكس حالة من رفع الجاهزية وزيادة اليقظة في أوساط الأجهزة الأمنية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.