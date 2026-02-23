بوتين: تحديث الثالوث النووي يعزز الاستقرار الاستراتيجي ويصون سيادة روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تطوير وتحديث منظومة الثالوث النووي؛ يمثل أولوية استراتيجية لبلاده خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الحفاظ على توازن الردع الدولي؛ يعد “ضمانة أساسية لمنع أي صراع واسع النطاق”.

وجاءت تصريحات بوتين، خلال اجتماع موسع مع قيادات وزارة الدفاع الروسية في موسكو، حيث أوضح أن بلاده مستمرة في تنفيذ برامج تحديث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وتعزيز قدرات الغواصات النووية الاستراتيجية، إلى جانب تطوير القاذفات بعيدة المدى.

الثالوث النووي الروسي

يعتمد الثالوث النووي الروسي على 3 مكونات رئيسية، تشكل معًا منظومة الردع الاستراتيجي، وهي:

- الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (برية الإطلاق)

- الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات النووية

- القاذفات الاستراتيجية القادرة على حمل رؤوس نووية

وأشار الرئيس الروسي إلى أن تنويع منصات الإطلاق؛ يهدف إلى ضمان الجاهزية في مختلف السيناريوهات، مؤكدًا أن “أي تهديد للأمن القومي؛ سيقابل برد مناسب يضمن حماية الدولة الروسية”.

وأضاف أن موسكو تركز أيضًا على إدخال تقنيات حديثة في أنظمة القيادة والسيطرة؛ بما يعزز سرعة الاستجابة، ودقة التنسيق بين أفرع القوات المسلحة، لافتًا إلى أن عملية التحديث لا تقتصر على القدرات النووية فحسب؛ بل تشمل القوات التقليدية وأنظمة الدفاع الجوي والفضائي.