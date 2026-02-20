قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
جريمة في نهار رمضان.. مقتل شاب بطعنات غادرة أثناء فعاليات دورة رمضانيه لكرة القدم بطنطا
تركيزنا في الدوري.. 8 تصريحات نارية لـ توروب بعد إحتلال مركز الوصيف
أخبار العالم

بوتين يصدر قرارا بعزل بوريسينكو من منصبه كسفير لروسيا في مصر

بوتين
بوتين
محمود نوفل

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بعزل بوريسينكو من منصبه كسفير لروسيا في مصر وممثل مفوض لدى جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ قليل قرارا يقضي بتعين نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين سفيرًا لدى تركيا.

وفي سياق أخر ؛ قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إن "أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان، وأن أفعالها تمنع أي مساهمة بناءة في التوصل إلى تسوية".

وأضاف جروشكو لصحفيين: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي مساهمة بناءة حقيقية من جانب الأوروبيين، لأن موقفهم يجعل ذلك مستحيلا".

وأكد جروشكو: "إذا .الحقيقية التي يتخذها الأوروبيون، فإنهم يفعلون كل ما هو عكس المساعدة في استعادة السلام في أوكرانيا. وهذا يشمل الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والعسكري لنظام كييف. ويشمل ذلك أيضا موقفهم من شروط إبرام السلام".

بوتين جامعة الدول العربية سفير روسيا لدى مصر تركيا سفير روسيا لدى تركيا

