بوتين يصدر قرارا بعزل بوريسينكو من منصبه كسفير لروسيا في مصر

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بعزل بوريسينكو من منصبه كسفير لروسيا في مصر وممثل مفوض لدى جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ قليل قرارا يقضي بتعين نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين سفيرًا لدى تركيا.

وفي سياق أخر ؛ قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إن "أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان، وأن أفعالها تمنع أي مساهمة بناءة في التوصل إلى تسوية".

وأضاف جروشكو لصحفيين: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي مساهمة بناءة حقيقية من جانب الأوروبيين، لأن موقفهم يجعل ذلك مستحيلا".

وأكد جروشكو: "إذا .الحقيقية التي يتخذها الأوروبيون، فإنهم يفعلون كل ما هو عكس المساعدة في استعادة السلام في أوكرانيا. وهذا يشمل الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والعسكري لنظام كييف. ويشمل ذلك أيضا موقفهم من شروط إبرام السلام".