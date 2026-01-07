قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
الوقت اتغير.. تعليق ناري من نجم منتخب كوت ديفوار قبل مواجهة مصر

كوت ديفوار
كوت ديفوار
مجدي سلامة

علّق أماد ديالو، لاعب منتخب كوت ديفوار ومانشستر يونايتد الإنجليزي، على مواجهة منتخب مصر، في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال أماد ديالو في تصريحات لقناة كانال الفرنسية بعد الفوز على بوركينا فاسو: "لقد جئنا إلى هنا للفوز، واستطعنا استغلال فرصنا في المباراة، حتى مع وجود عدة فرص مهدرة، لكننا سعداء للغاية بهذا الانتصار".

وتابع: "لا اعتبر نفسي أفضل لاعب في الفريق أنا فقط أحاول بذل قصارى جهدي على أرض الملعب، والأهم هو فوز الفريق".

واختتم: “الآن نستعد لمباراة مصر.. نعلم أن مصر هي عقدة ساحل العاج، لكن الزمن تغير؛ إنه جيل جديد يتمتع بقدرات هجومية رائعة”.

كوت ديفوار أماد ديالو منتخب مصر

فوائد البنجر بدون سلق
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
محافظ الشرقية
أكلات تشبع عيلة
كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

