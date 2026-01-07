الوقت اتغير.. تعليق ناري من نجم منتخب كوت ديفوار قبل مواجهة مصر

علّق أماد ديالو، لاعب منتخب كوت ديفوار ومانشستر يونايتد الإنجليزي، على مواجهة منتخب مصر، في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال أماد ديالو في تصريحات لقناة كانال الفرنسية بعد الفوز على بوركينا فاسو: "لقد جئنا إلى هنا للفوز، واستطعنا استغلال فرصنا في المباراة، حتى مع وجود عدة فرص مهدرة، لكننا سعداء للغاية بهذا الانتصار".

وتابع: "لا اعتبر نفسي أفضل لاعب في الفريق أنا فقط أحاول بذل قصارى جهدي على أرض الملعب، والأهم هو فوز الفريق".

واختتم: “الآن نستعد لمباراة مصر.. نعلم أن مصر هي عقدة ساحل العاج، لكن الزمن تغير؛ إنه جيل جديد يتمتع بقدرات هجومية رائعة”.