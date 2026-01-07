ناقد رياضي يوجه رسالة للجماهير المصرية قبل مباراة كوت ديفوار

أكد إسلام فؤاد، الناقد الرياضي، أن مباراة منتخب مصر المقبلة أمام ساحل العاج “كوت ديفوار” ستكون قوية، وأن جميع لاعبي المنتخب عليهم التركيز طوال المباراة، وأن يتم اللعب على الدفاع.

وقال الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، إن دفع كوت ديفوار يخرج ويترك بعض المساحات، ولذلك على مهاجمي الأهلي اللعب على ذلك.

وأضاف أنه يتوقع اللعب بنفس تشكيلة المباراة الأخيرة، لكن سيتم الدفع بـ مصطفى محمد أو أسامة فيصل بدلا من محمود حسن تريزيجيه، ويتم الدفع بإمام عاشور في منتصف الملعب، وأن أحمد فتوح سيكون بدل محمد حمدي بعد الإصابة.

رسالة للجماهير المصرية

ولفت إلى أن النهائي بنسبة كبيرة سيكون بين مصر ونيجيريا، وأن الجماهير عليها مساندة الكابتن حسام حسن لحصد البطولة، وعدم فرض ضغط عليه قبل مباراة كوت ديفوار.