بشير التابعي: الروح ومصطفى محمد يمنحان منتخب مصر التفوّق أمام كوت ديفوار

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تواجد مصطفى محمد في خط هجوم منتخب مصر يمثل إضافة قوية للفريق، لما يمتلكه من خبرات وإمكانيات كبيرة تجعله عنصرًا مؤثرًا في المواجهات الكبرى.

وقال “التابعي”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة «cbc»، إن منتخب مصر يجيد التعامل مع المنتخبات الأفريقية أصحاب البنية البدنية القوية، مشددًا على أن الفراعنة يمتلكون أفضلية تاريخية أمام منتخب كوت ديفوار.

وأضاف أن المنتخب الوطني يتمتع بروح قتالية عالية، وأصبح قادرًا على التسجيل حتى الدقائق الأخيرة من المباريات، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأفيال.

وتحدّث التابعي عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر، حيث رشح تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، إلى جانب محمد هاني وأحمد فتوح في الجبهتين، مع مروان عطية وحمدي فتحي في وسط الملعب، وفي الخط الأمامي الثلاثي محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بتمنيه أن يقوم المدير الفني حسام حسن بتعديل طريقة اللعب، مع ضرورة توظيف حمدي فتحي في وسط الملعب بدلًا من إشراكه في خط الدفاع، من أجل تحقيق التوازن المطلوب خلال المباراة.