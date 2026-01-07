قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد
42 مليون عداد كهرباء قديم تحت المُراقبة .. هذا ما يحدث إذا تأخرت في الدفع
حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وتخصيصها ببعض العبادات .. المفتي يجيب
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة
استكمال مُحاكمة سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى .. غدًا
وتيرة من الارتفاعات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
متحدث الزراعة يكشف لصدى البلد خطة الوزارة للسيطرة على أزمة الكلاب الضالة
شهادة تكشف صفقة خطيرة .. روسيا عرضت فنزويلا مقابل أوكرانيا
بشير التابعي: الروح ومصطفى محمد يمنحان منتخب مصر التفوّق أمام كوت ديفوار
حكم من نسي سجدة في الصلاة ولم يتذكر إلا بعد التسليم .. عطية لاشين يوضح
مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا
عقب تراجعه .. أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر
بشير التابعي: الروح ومصطفى محمد يمنحان منتخب مصر التفوّق أمام كوت ديفوار

مصطفى محمد
مصطفى محمد
محمد سمير

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تواجد مصطفى محمد في خط هجوم منتخب مصر يمثل إضافة قوية للفريق، لما يمتلكه من خبرات وإمكانيات كبيرة تجعله عنصرًا مؤثرًا في المواجهات الكبرى.

وقال “التابعي”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة «cbc»، إن منتخب مصر يجيد التعامل مع المنتخبات الأفريقية أصحاب البنية البدنية القوية، مشددًا على أن الفراعنة يمتلكون أفضلية تاريخية أمام منتخب كوت ديفوار.

وأضاف أن المنتخب الوطني يتمتع بروح قتالية عالية، وأصبح قادرًا على التسجيل حتى الدقائق الأخيرة من المباريات، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأفيال.

وتحدّث التابعي عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر، حيث رشح تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، إلى جانب محمد هاني وأحمد فتوح في الجبهتين، مع مروان عطية وحمدي فتحي في وسط الملعب، وفي الخط الأمامي الثلاثي محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بتمنيه أن يقوم المدير الفني حسام حسن بتعديل طريقة اللعب، مع ضرورة توظيف حمدي فتحي في وسط الملعب بدلًا من إشراكه في خط الدفاع، من أجل تحقيق التوازن المطلوب خلال المباراة.

