أخبار أسوان| تعامد للشمس بمعبدي أبوسمبل.. وحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان صباح اليوم الأحد 22 فبراير، واحدة من أعظم الظواهر الفلكية والهندسية فى العالم حيث تجلت ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى داخل معبده الكبير بمدينة أبو سمبل، وذلك بحضور أكثر من 2000 سائح وزائر أجنبى ومصرى.

وأناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام رئيس المدينة نجار عبد الرحمن للمشاركة فى فعاليات هذا الحدث، بمرافقة الأثرى الدكتور أحمد مسعود مدير آثار أبوسمبل، فضلاً عن القيادات المختصة ، وإخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 متراً حتى قدس الأقدس وذلك فى تمام الساعة 6:22 دقيقة ، وإستمرت لمدة 20 دقيقة.

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يبهر 2000 سائح بأبو سمبل لمدة 20 دقيقة.. شاهد

أنهى وفد بريطانى History Hit زيارته إلى مصر لإعداد سلسلة حلقات وثائقية بعنوان Dan Snow Great Egyptian Adventure، والتى يقدمها Dan Snow واحد من أشهر مقدمى البرامج فى بريطانيا.



وفد بريطاني ينتهي من إعداد حلقات وثائقية عن المعالم السياحية بأسوان

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بالتصدى الحاسم لظاهرة الإشغالات والمخالفات، والقضاء على التلوث الصوتى، لتوفير أجواء حضارية ملائمة للمواطنين، وذلك من خلال تنظيم الحملات الصباحية والمسائية للتصدى لهذه الظواهر السلبية.

حملات مكبرة لرفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحى غرب بمدينة أسوان

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن صدور هذا القرار جاء ذلك نتاجاً للتنسيقات التى تمت بين الجهات التنفيذية المختلفة ، وإجراء دراسة فنية شاملة للمدينة لإعداد الحدود الإدارية ( الكردون ) لمدينة أسوان وعرضه على لجنة التقسيم الإدارى بالمحافظة ، وكذا موافقة المجلس التنفيذى وذلك بما يتوافق مع الإمتداد العمرانى الكبير الذى تم على أرض المدينة العريقة خلال السنوات السابقة .



بعد مرور أكثر من 60 عاما.. محافظ أسوان: تعديل كردون المدينة يضاعف المساحة ويواكب التوسع العمراني

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، والوفد المرافق له من قيادات وأعضاء الحزب من أجل بحث آليات التعاون المشترك لدعم الجهود التنموية ومناقشة أهم القضايا والملفات الحيوية على أرض المحافظة .



لدعم الجهود التنموية.. محافظ أسوان يلتقي وفد حزب حماة الوطن

وسط أجواء إيمانية وروحانية ، أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة العشاء والتراويح بمسجد النصر بمدينة أسوان ، وذلك بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، وأيضاً حشود لجموع المصلين من أبناء المحافظة ، فى مشهد يعكس عمق الترابط والتلاحم بين القيادات التنفيذية والمواطنين .



محافظ أسوان يؤدي صلاة التراويح بمسجد النصر.. ويؤكد على تعزيز جسور الثقة والتواصل مع الشارع

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جولة ميدانية مسائية موسعة داخل السوق السياحى القديم والشوارع الجانبية المحيطة به ، وذلك بمرافقة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء أحمد صلاح الدين رئيس مركز ومدينة أسوان ، إلى جانب رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية المعنية.



شاهد.. محافظ أسوان يقود حملة انضباط مسائية بالسوق السياحى القديم