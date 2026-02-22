حملات مكبرة لرفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحى غرب بمدينة أسوان

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بالتصدى الحاسم لظاهرة الإشغالات والمخالفات، والقضاء على التلوث الصوتى، لتوفير أجواء حضارية ملائمة للمواطنين، وذلك من خلال تنظيم الحملات الصباحية والمسائية للتصدى لهذه الظواهر السلبية.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر والكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأجهزة الشرطية لسرعة إزالة ورفع أى إشغالات أولاً بأول، والعمل على مصادرة المضبوطات، وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين لتحقيق الانضباط المطلوب فى الشارع الأسوانى.

وأكد محافظ أسوان أنه تم إعطاء تعليمات لرؤساء المراكز والمدن لتكثيف الجهود بشأن رفع الإشغالات، حيث يتم تنظيم حملات مماثلة فى جميع مدن المحافظة على حد سواء.

وأوضح أنه تم بالتوازى تكليف فريق المتابعة الميدانية الخاص بمكتب المحافظ للقيام بزيارات غير معلومة لجميع المدن والمراكز لتحديد أماكن التدخل، وتوجيه رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية بالبدء فى التعامل مع هذه الإشغالات، مع الالتزام بحسن معاملة جميع المواطنين حتى المخالفين أو شاغلى الطريق.

حملة إشغالات

وفى هذا الإطار، قاد اللواء أحمد صلاح الدين، رئيس مركز ومدينة أسوان، حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة أطلس بنطاق حى غرب المدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، بهدف الحد من انتشار الإشغالات والمقاهى بالأرصفة ومنتصف الطريق، وإلزام أصحاب المحلات والمقاهى بخطوط التنظيم المحددة.

وأوضح أن جهود الحملة أسفرت عن رفع 120 إشغالا بمنطقة أطلس، كما تم فى نفس الوقت المرور على عدد من الأماكن المخصصة كمغاسل للسيارات بسور السكة الحديد بالمنطقة، وتم التوجيه بتحرير محاضر بيئية، وإتلاف لطبقة الأسفلت لجميع المغاسل بالمواقع المخالفة، وتمت مصادرة استاندات عرض السجاد، ما ساهم بدوره فى فتح الطريق، وتسهيل وتيسير حركة المشاة من المارة، وأيضاً المركبات، وتم كذلك التنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام بمواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقد شهدت الحملة مشاركة فاعلة من شرطة المرافق بقيادة المقدم أسامة الحوفى، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والفنيين، فى إطار العمل بروح الفريق الواحد لفرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط بالشارع الأسوانى على الوجه الأكمل.