شاهد.. محافظ أسوان يقود حملة انضباط مسائية بالسوق السياحى القديم

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جولة ميدانية مسائية موسعة داخل السوق السياحى القديم والشوارع الجانبية المحيطة به ، وذلك بمرافقة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء أحمد صلاح الدين رئيس مركز ومدينة أسوان ، إلى جانب رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية المعنية.

وخلال الجولة التفقدية ، شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة التحرك الفورى والحاسم لفرض الإنضباط داخل السوق ، بحيث يتم تنظيم حملة مكبرة وعاجلة بالتنسيق الكامل بين الوحدة المحلية وشرطة المرافق بقيادة المقدم أسامة الحوفى ، وبمشاركة قوة التمركز الأمنى المتواجدة بالسوق لضبط المخالفات والتصدى لأى تجاوزات تعوق الحركة أو تشوة للمظهر الحضارى.

وأكد محافظ أسوان ، أن الحملة تستهدف الإغلاق والتشميع الفورى لكافة المحلات المخالفة التى تجاوزت خطوط التنظيم ، مع رفع وإزالة جميع الإشغالات والتعديات على حرم الشارع ، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون حفاظاً على حق الدولة وهيبة القانون .

حملة مسائية

كما كلف المحافظ ، بضرورة تكثيف المتابعة اليومية والمرور المستمر من جانب العاملين بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، لرصد أى تجاوزات أو تعديات جديدة والتعامل الفورى معها بما يضمن إستدامة الإنضباط وعدم عودة الظواهر العشوائية مرة أخرى.

وشدد المحافظ ، على أن السوق السياحى القديم يعتبر واجهة حضارية هامة لمدينة أسوان ومقصداً رئيسياً للسائحين والزائرين ، الأمر الذى يتطلب الحفاظ على شكله الجمالى وتنظيم الحركة داخله بما يتواكب مع مكانة أسوان السياحية ، وأن المرحلة الحالية تشهد عملاً ميدانياً مكثفاً لإستعادة الإنضباط وتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين على حد سواء.