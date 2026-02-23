شاهد.. محافظ أسوان يقود حملة انضباط مسائية بالسوق السياحى القديم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاتريك.. أيمن أمير عبد العزيز يقود الزمالك لفوز كبير على الاتحاد في دوري 2005
الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري
حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل
منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية
فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا العمل بين الأذانين والتوقف مع الثاني فانتبه
التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة
جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة
نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات
محمد عبد المنصف: لقاء الخميسي بنت أصول.. وولادي خدوا مني موقف وخاصموني
والدة الطفل مازن ضحية سحور رمضان: موتوسيكل خبط ابني واتقلب عليه زيت سخن.. والحروق من الدرجة الثالثة
محمد عبد الفتاح

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جولة ميدانية مسائية موسعة داخل السوق السياحى القديم والشوارع الجانبية المحيطة به ، وذلك بمرافقة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء أحمد صلاح الدين رئيس مركز ومدينة أسوان ، إلى جانب رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية المعنية.

وخلال الجولة التفقدية ، شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة التحرك الفورى والحاسم لفرض الإنضباط داخل السوق ، بحيث يتم تنظيم حملة مكبرة وعاجلة بالتنسيق الكامل بين الوحدة المحلية وشرطة المرافق بقيادة المقدم أسامة الحوفى ، وبمشاركة قوة التمركز الأمنى المتواجدة بالسوق لضبط المخالفات والتصدى لأى تجاوزات تعوق الحركة أو تشوة للمظهر الحضارى.

وأكد محافظ أسوان ، أن الحملة تستهدف الإغلاق والتشميع الفورى لكافة المحلات المخالفة التى تجاوزت خطوط التنظيم ، مع رفع وإزالة جميع الإشغالات والتعديات على حرم الشارع ، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون حفاظاً على حق الدولة وهيبة القانون .

حملة مسائية

كما كلف المحافظ ، بضرورة تكثيف المتابعة اليومية والمرور المستمر من جانب العاملين بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، لرصد أى تجاوزات أو تعديات جديدة والتعامل الفورى معها بما يضمن إستدامة الإنضباط وعدم عودة الظواهر العشوائية مرة أخرى.

وشدد المحافظ ، على أن السوق السياحى القديم يعتبر واجهة حضارية هامة لمدينة أسوان ومقصداً رئيسياً للسائحين والزائرين ، الأمر الذى يتطلب الحفاظ على شكله الجمالى وتنظيم الحركة داخله بما يتواكب مع مكانة أسوان السياحية ، وأن المرحلة الحالية تشهد عملاً ميدانياً مكثفاً لإستعادة الإنضباط وتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين على حد سواء.

