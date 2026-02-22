لدعم الجهود التنموية.. محافظ أسوان يلتقي وفد حزب حماة الوطن

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، والوفد المرافق له من قيادات وأعضاء الحزب من أجل بحث آليات التعاون المشترك لدعم الجهود التنموية ومناقشة أهم القضايا والملفات الحيوية على أرض المحافظة .

جاء ذلك فى إطار مواصلة التعاون بين الأجهزة التنفيذية والقوى السياسية وبحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد .

وخلال اللقاء أعرب المهندس عمرو لاشين عن تقديره لزيارة وفد حزب حماة الوطن ، مشيراً إلى أن المحافظة ترحب دائمًا بكل تعاون يصب فى خدمة المواطن ودعم مسيرة التنمية على أرض أسوان.

كما أكد المهندس عمرو لاشين بأن المحافظة تشهد مرحلة حاسمة من العمل الميدانى المكثف تنفيذًا للتكليفات الرئاسية والحكومية الرامية إلى رفع كفاءة خدمات البنية الأساسية ولاسيما فى قطاعات النظافة والصرف الصحى ومياه الشرب ، فضلاً عن دفع العمل فى مشروعات حياة كريمة التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة فى مختلف القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً .

وأشار المحافظ بأن العمل التنفيذى وحده لا يكفى لمواجهة التحديات ، وإنما يحتاج لتكاتف المجتمع بكامل مكوناته لدعم الجهود المبذولة على الأرض من خلال تعزيز دور القيادات الطبيعية والرموز المجتمعية داخل المدن والقرى والنجوع ليكونوا قوة داعمة فى تغيير الثقافة العامة، ورفع مستوى الوعى المجتمعى ودعم المبادرات التى تعزز جودة الحياة اليومية للمواطن .

وتمنى أن تشهد المرحلة مزيدًا من العمل المشترك لتنفيذ رؤية الدولة نحو تطوير المحافظة وتحقيق تطلعات أهلها وبما يعزز مكانة أسوان كأحد أهم المقاصد السياحية والتنموية في مصر .

ومن جانبه أشاد النائب ياسين عبد الصبور وحزب وفد حزب حماة الوطن بما تبذله الأجهزة التنفيذية من جهود ملموسة على أرض الواقع .

مؤكدين دعمهم الكامل لتحقيق رؤية الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة فى محافظة أسوان ، وإستعدادهم الكامل للمشاركة في التوسع ودعم المبادرات المجتمعية التي تخدم المواطن وتساعد فى مواجهة التحديات خلال المرحلة الحالية .