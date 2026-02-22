قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد مرور أكثر من 60 عاما.. محافظ أسوان: تعديل كردون المدينة يضاعف المساحة ويواكب التوسع العمراني

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن صدور هذا القرار جاء ذلك نتاجاً للتنسيقات التى تمت بين الجهات التنفيذية المختلفة ، وإجراء دراسة فنية شاملة للمدينة لإعداد الحدود الإدارية ( الكردون ) لمدينة أسوان وعرضه على لجنة التقسيم الإدارى بالمحافظة ، وكذا موافقة المجلس التنفيذى وذلك بما يتوافق مع الإمتداد العمرانى الكبير الذى تم على أرض المدينة العريقة خلال السنوات السابقة .

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح لتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى للمواطنين ، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( ٥٧٤ لسنة ٢٠٢٦ ) بإعتماد تعديل كردون مدينة أسوان وذلك بعد مرور أكثر من ستين عاماً على إعتماد الكردون القديم .

كردون المدينة 

وقد تم مراعاة شمول الكردون لحدود الحيز العمرانى المعتمد لمدينة أسوان ليتم ضم مساحات كبيرة تشمل عدة مناطق من أهمها حى الصداقة الجديدة بالكامل ، وكذلك الإمتداد العمرانى غرب النيل .

ولفت بأنه تم زيادة كردون مدينة أسوان من 15 ألف فدان إلى 47 ألف فدان ، ويمثل تعديل الكردون نقلة هامة وكبيرة للمحافظة ، فضلاً عن المساهمة فى إنهاء إجراءات تسجيل عقود الملكية فى العديد من المناطق ، بالإضافة إلى إستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوطين كافة المشروعات الخدمية والتنموية والإستثمارية لتلبية إحتياجات المواطنين .

ووجه محافظ أسوان مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بسرعة التنسيق مع كافة الجهات المعنية للبدء فوراً فى إعداد تصور كامل لتعديل كافة كردونات المدن على مستوى المحافظة ليكون على غرار ما تم بمدينة أسوان والعرض على لجنة التقسيم الإدارى والمجلس التنفيذى تمهيداً لإرسالها لوزارة التنمية المحلية ، لرفعها لمجلس الوزراء للإعتماد النهائى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

