محافظ أسوان يؤدي صلاة التراويح بمسجد النصر.. ويؤكد على تعزيز جسور الثقة والتواصل مع الشارع

وسط أجواء إيمانية وروحانية ، أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة العشاء والتراويح بمسجد النصر بمدينة أسوان ، وذلك بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، وأيضاً حشود لجموع المصلين من أبناء المحافظة ، فى مشهد يعكس عمق الترابط والتلاحم بين القيادات التنفيذية والمواطنين .

وعقب أداء الصلاة ، حرص أهالى أسوان على تقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مسئولية قيادة العمل التنفيذى بالمحافظة ، متمنين له التوفيق والسداد فى مهامه لخدمة أبناء المحافظة وتحقيق تطلعاتهم نحو مزيد من التنمية والإستقرار .

صلاة التراويح

ومن جانبه أعرب المهندس عمرو لاشين عن بالغ تقديره لحفاوة الإستقبال وصدق المشاعر التى لمسها من مواطنى أسوان الكرام ، مؤكداً على أننا نحرص من خلال الجولات الميدانية للإستماع المباشر إلى مطالب الأهالى والوقوف على التحديات على أرض الواقع .

وأشار محافظ أسوان إلى أن مكتبه مفتوح دائماً أمام جميع المواطنين لعرض أى شكاوى أو مطالب جماهيرية بما يضمن سرعة بحثها ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز جسور الثقة والتواصل مع الشارع ، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة داخل هذه المحافظة العريقة .