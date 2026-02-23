الثلاثاء المقبل.. عودة عرض “فرحة رمضان” لساحة مسرح العرائس مجددا

تستقبل ساحة مسرح العرائس العرض المسرحي “فرحة رمضان” مجددًا، ابتداءً من يوم 6 رمضان ولمدة 20 يومًا متتالية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال عروضه السابقة، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل واسع عكس حالة البهجة التي صنعها العمل في أجواء الشهر الكريم.

ويأتي تجديد العرض استجابةً لرغبة الجمهور، حيث أكد مؤلف العمل عصام الشويخ أن ردود الأفعال الإيجابية والإشادات التي تلقاها فريق المسرحية كانت الدافع الأساسي لإعادة تقديمها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الهدف منذ البداية كان تقديم عمل يليق بروح رمضان، ويجمع بين المتعة الفنية والرسالة الإنسانية في إطار احتفالي بسيط وقريب من الناس.

ويقدم “فرحة رمضان” تجربة مسرحية متكاملة تمزج بين الفن والتراث، من خلال لوحات استعراضية وغنائية مبهرة، إلى جانب مشاهد مستوحاة من أجواء الحارة المصرية، حيث يتفاعل الجمهور مع تفاصيل المسحراتي والصنايعية وأهالي الحي في حالة من المحبة والتسامح تعكس روح الشهر الفضيل.

عرض فرحة رمضان

العرض من بطولة عماد حمدي، نادية الشويخ، علاء الوكيل ،سامر المنياوي، حسام سيد، فهد سعيد، محمد عبد الوهاب، وايمان يحي ، موسيقى مسجله لألحان محمد شحاته , ملابس د نهى دراج ،ديكور عمرو حسن ، منفذ ديكور ايهاب عبد المنعم .

وبمشاركة المطرب الشعبي محمد المنسي، تحت قيادة المايسترو إبراهيم علاء، في توليفة فنية تجمع بين الأداء التمثيلي والاستعراضات الحية والموسيقى المباشرة.د، تأليف: عصام الشويخ، إخراج: شريف عزت.

ويعد العرض فرصة مميزة للجمهور للاستمتاع بأجواء رمضانية أصيلة على مدار 15 يومًا، في تجربة مسرحية مجانية مفتوحة للجميع، تعيد إحياء روح الاحتفال بالشهر الكريم في قالب فني ممتع يجمع العائلة حول المسرح.