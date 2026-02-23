قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاتريك.. أيمن أمير عبد العزيز يقود الزمالك لفوز كبير على الاتحاد في دوري 2005
الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري
حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل
منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية
فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا العمل بين الأذانين والتوقف مع الثاني فانتبه
التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة
جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة
نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات
محمد عبد المنصف: لقاء الخميسي بنت أصول.. وولادي خدوا مني موقف وخاصموني
والدة الطفل مازن ضحية سحور رمضان: موتوسيكل خبط ابني واتقلب عليه زيت سخن.. والحروق من الدرجة الثالثة
فن وثقافة

المداح أسطورة النهاية.. حمادة هلال يسحر هبة مجدي في الحلقة السابعة

مسلسل المداح أسطورة النهاية
مسلسل المداح أسطورة النهاية
سعيد فراج

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة 7 من مسلسل المداح أسطورة النهاية، للفنان حمادة هلال.

وخلال أحداث الحلقة 7 لمسلسل المداح أسطورة النهاية، يستمر صابر (حمادة هلال) بالاستعانة بالجن موت (حمزة العيلي) لمواجهة شر الجن سميح (فتحي عبد الوهاب) ورحاب (هبة مجدي). 

يذهب صابر إلى شقيقه حسن (خالد سرحان) ويخبره بأن والدته وشقيقته ماتا وما يظهران له مجرد أشباح تابعة إلى سميح، بينما يذهب مالك (خالد أنور) إلى والده الدكتور صبحي (أشرف زكي) ويطلب منه بأن يساعد صابر. 

يذهب صابر إلى منزل رحاب فتخرج له والدتها صفاء (حنان سليمان) ويطلب منها معرفة مكان ابنه، ولكن الأخيرة ترفض، بينما يستطيع الجن موت، بأن يأخذ خصلة من شعر رحاب. 

يذهب صابر إلى المنزل ويقوم بعمل جلسة وتعويذة لسحر رحاب (هبة مجدي) للتأثير عليها، وبالفعل يضيء الشموع ويأخذ صورتها ويكتب الطلاسم عليها ويحرق خصلة شعرها، ويأمر الجن موت الذي يقوم بلبسها؛ ويظهر الجن سميح لـ صابر ويقول له بأنه يواجه الشر بالشر وليس بالخير. 

بوسترات مسلسل المداح أسطورة النهاية 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح" أسطورة النهاية" البوسترات الرسمية للعمل. 

ونجح المنتج صادق الصباح في الحصول على توقيع الفنان فتحي عبد الوهاب للعودة من جديد لسلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين. 

حيث من المنتظر أن يشارك عبد الوهاب بشخصيته الشهيرة "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء السادس المنتظر، بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ومجموعة كبيرة من النجوم  وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعد هذا الجزء هو الاخير في مسلسل المداح.

مسلسل المداح

مسلسل المداح أسطورة النهاية، بطولة: حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز وحمزة العيلي ومفيد عاشور وعلاء مرسي وخالد أنور وعفاف رشاد وجمال عبد الناصر وفاتن سعيد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج. 

مسلسل المداح الجزء الخامس

مسلسل المداح الجزء الخامس: أسطورة العهد رمضان الماضى 2025، ضم 30 حلقة، وشارك فى بطولته كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوى، مى كساب، هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محى الدين، جورى بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهرى، ومحمد عبدالحافظ، فيما ظهر فتحى عبدالوهاب كضيف شرف. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح مسلسل المداح أسطورة النهاية حمادة هلال حمزة العيلي فتحي عبد الوهاب هبة مجدي

