جمال العدل: دعمت الزمالك بـ 150 ألف دولار.. وممدوح عباس دفع فوق الـ 300 مليون جنيه

أكد المنتج جمال العدل، أنه دفعت للزمالك 150 ألف دولار وفيه ناس كتير دفعوا للزمالك ، وممدوح عباس دافع فوق الـ 300 مليون جنيه لنادي الزمالك، لأن نادي الزمالك بيمثل بالنسبة ليا حاجة كبيرة جدا".

وأشار جمال العدل، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة النهار، إلى أنه يشتم اللاعبين على إضاعة أو إهدار الفرص أمام المرمى حبًا في النادي ونفسه أن يحقق النادي الفوز، موضحًا أن يعشق نادي الزمالك بشكل كبير،

وتابع أنه تعرض بالشتيمة لكثير من اللاعبين في نادي الزمالك بسبب ضياع أو فقد الفرص المحققة أمام المرمى، قائلًا: "وقتها بشتم كتير، أكتر هداف في الدنيا علي خليل وكان بيجيب أجوان عظيمة وأضاع فرص سهلة، وده كان بيحصل وأنا صغير».