مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي

كشف إيميرس فايي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تركيزه على الفوز على منتخب مصر في المباراة المرتقبة بدور ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وقال مدرب كوت ديفوار، في تصريحات صحفية: “التركيز على منتخب مصر وليس محمد صلاح وحده، ونستهدف نهائي بطولة أمم أفريقيا”.

وأضاف: “نحن لم نختبئ يومًا.. الناس هم من أخفونا، أما نحن فبقينا في ركننا نعمل وكان لدينا هدف قبل المجيء إلى هنا، وما زلنا نلاحق الهدف نفسه وسنواصل العمل ونواصل مغامرتنا مباراة بعد مباراة”.

وتابع: “هدفنا منذ الوصول لـ هنا أن نصل لنهائي البطولة ونعمل لتحقيق الهدف من مجيئنا وسنواصل العمل ومغامرتنا مستمرة مباراة بعد أخرى”.

مباراة مصر ضد كوت ديفوار

يستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني الوطني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية مرتقبة أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويبدأ المنتخب الوطني اليوم، الأربعاء، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا تحضيرًا لمباراته المقبلة المقرر إقامتها يوم السبت، في إطار سعي الفراعنة لمواصلة مشوارهم نحو استعادة اللقب الغائب منذ عام 2010.

وتترقب الجماهير مواجهة مصر وكوت ديفوار، في لقاء يحمل تاريخًا طويلًا من الصدامات القوية بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية، حيث سبق أن تواجه الطرفان في عدة مناسبات حاسمة، شهدت تفوقًا ملحوظًا للفراعنة في أغلبها.