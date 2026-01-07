قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026
وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة
ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي
الآثار: ترميم مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا وفقًا للمعايير العلمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي

عبدالله هشام

كشف إيميرس فايي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تركيزه على الفوز على منتخب مصر في المباراة المرتقبة بدور ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وقال مدرب كوت ديفوار، في تصريحات صحفية: “التركيز على منتخب مصر وليس محمد صلاح وحده، ونستهدف نهائي بطولة أمم أفريقيا”.

وأضاف: “نحن لم نختبئ يومًا.. الناس هم من أخفونا، أما نحن فبقينا في ركننا نعمل وكان لدينا هدف قبل المجيء إلى هنا، وما زلنا نلاحق الهدف نفسه وسنواصل العمل ونواصل مغامرتنا مباراة بعد مباراة”.

وتابع: “هدفنا منذ الوصول لـ هنا أن نصل لنهائي البطولة ونعمل لتحقيق الهدف من مجيئنا وسنواصل العمل ومغامرتنا مستمرة مباراة بعد أخرى”.

مباراة مصر ضد كوت ديفوار

يستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني الوطني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية مرتقبة أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويبدأ المنتخب الوطني اليوم، الأربعاء، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا تحضيرًا لمباراته المقبلة المقرر إقامتها يوم السبت، في إطار سعي الفراعنة لمواصلة مشوارهم نحو استعادة اللقب الغائب منذ عام 2010.

وتترقب الجماهير مواجهة مصر وكوت ديفوار، في لقاء يحمل تاريخًا طويلًا من الصدامات القوية بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية، حيث سبق أن تواجه الطرفان في عدة مناسبات حاسمة، شهدت تفوقًا ملحوظًا للفراعنة في أغلبها.

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

ترامب

ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

كائنات فضائية

أدلة جديدة أثارت الجدل.. هل توجد كائنات فضائية خارج كوكب الأرض؟

سمكة تونة

بيع سمكة تونة مقابل 3.2 مليون دولار في اليابان.. ما السر؟

مذنب

ليس مركبة فضائية.. زائر من خارج النظام الشمسي يشعل الخيال العلمي| إيه الحكاية؟

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

