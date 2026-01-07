التاريخ يميل للفراعنة قبل صدام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني الوطني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية مرتقبة أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويبدأ المنتخب الوطني اليوم الأربعاء برنامجًا تدريبيًا مكثفًا تحضيرًا لمباراته المقبلة المقرر إقامتها يوم السبت، في إطار سعي الفراعنة لمواصلة مشوارهم نحو استعادة اللقب الغائب منذ عام 2010.

وتترقب الجماهير مواجهة مصر وكوت ديفوار، في لقاء يحمل تاريخًا طويلًا من الصدامات القوية بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية، حيث سبق أن تواجه الطرفان في عدة مناسبات حاسمة، شهدت تفوقًا ملحوظًا للفراعنة في أغلبها.

وكانت أولى المواجهات عام 1984 في كوت ديفوار، حيث فازت مصر بنتيجة 2-1 في دور المجموعات، قبل أن تتكرر المواجهة في نسخة 1990 بالجزائر، وحقق المنتخب الإيفواري الفوز الوحيد له على مصر بنتيجة 3-1 في دور المجموعات.

وعاد الفراعنة للتفوق مجددًا في نسخة 1998 ببوركينا فاسو، بعدما حسموا لقاء ربع النهائي بركلات الترجيح.

وفي نسخة 2006 التي أقيمت في مصر، كرر المنتخب الوطني تفوقه على كوت ديفوار مرتين؛ الأولى في دور المجموعات بنتيجة 3-1، والثانية في المباراة النهائية التي حسمها الفراعنة بركلات الترجيح ليتوجوا باللقب القاري.

كما التقى المنتخبان في نصف نهائي نسخة 2008 بغانا، ونجحت مصر في تحقيق فوز عريض بنتيجة 4-1.

وواصل المنتخب المصري تفوقه في المواجهات الإقصائية، بعدما تخطى كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور الـ16 من نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء الإثنين ضمن منافسات دور الـ16، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل مروان عطية الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 69، قبل أن يدرك جوديل دوسو التعادل لبنين في الدقيقة 83، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، حيث أحرز ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 97، قبل أن يختتم محمد صلاح الأهداف في الثواني الأخيرة.