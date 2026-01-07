قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
رياضة

التاريخ يميل للفراعنة قبل صدام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر
إسراء أشرف

يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني الوطني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية مرتقبة أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويبدأ المنتخب الوطني اليوم الأربعاء برنامجًا تدريبيًا مكثفًا تحضيرًا لمباراته المقبلة المقرر إقامتها يوم السبت، في إطار سعي الفراعنة لمواصلة مشوارهم نحو استعادة اللقب الغائب منذ عام 2010.

وتترقب الجماهير مواجهة مصر وكوت ديفوار، في لقاء يحمل تاريخًا طويلًا من الصدامات القوية بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية، حيث سبق أن تواجه الطرفان في عدة مناسبات حاسمة، شهدت تفوقًا ملحوظًا للفراعنة في أغلبها.

وكانت أولى المواجهات عام 1984 في كوت ديفوار، حيث فازت مصر بنتيجة 2-1 في دور المجموعات، قبل أن تتكرر المواجهة في نسخة 1990 بالجزائر، وحقق المنتخب الإيفواري الفوز الوحيد له على مصر بنتيجة 3-1 في دور المجموعات.

وعاد الفراعنة للتفوق مجددًا في نسخة 1998 ببوركينا فاسو، بعدما حسموا لقاء ربع النهائي بركلات الترجيح.

وفي نسخة 2006 التي أقيمت في مصر، كرر المنتخب الوطني تفوقه على كوت ديفوار مرتين؛ الأولى في دور المجموعات بنتيجة 3-1، والثانية في المباراة النهائية التي حسمها الفراعنة بركلات الترجيح ليتوجوا باللقب القاري.

كما التقى المنتخبان في نصف نهائي نسخة 2008 بغانا، ونجحت مصر في تحقيق فوز عريض بنتيجة 4-1.

وواصل المنتخب المصري تفوقه في المواجهات الإقصائية، بعدما تخطى كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور الـ16 من نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء الإثنين ضمن منافسات دور الـ16، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل مروان عطية الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 69، قبل أن يدرك جوديل دوسو التعادل لبنين في الدقيقة 83، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، حيث أحرز ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 97، قبل أن يختتم محمد صلاح الأهداف في الثواني الأخيرة.

منتخب مصر مصر تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

رشيد تبدأ حفر اول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

البترول: رشيد تبدأ حفر أول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

جانب من الاجتماع

رئيس مياه الشرب بالجيزة يبحث التعاون مع شركة متخصصة في تقنيات المعالجة

إي إف چي هيرميس

«هيرميس» تقود صفقة إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 658 مليون درهم لشركة «ديبا» في ناسداك دبي

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

