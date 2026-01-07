قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جرينلاند والنفط الفنزويلي.. ملامح سياسة ترامب الجديدة للأمن والطاقة.. تفاصيل
أبو شقة يرد على تصريحات سري الدين بشأن اتباعه سياسة الإقصاء وفصل الوفديين
بركان "سيميرو" يثور ست مرات في إندونيسيا وسحب الرماد ترتفع حتى 900 متر
لا تهاون مع المخالفات.. الصحة: إغلاق 32 مركز إدمان غير مرخص في حملة رقابية مكثفة
تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة
مطلق النار في جامعة براون يعترف بجريمته في مقطع فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
البابا تواضروس: الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات
الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي

منار نور

علق الإعلامي احمد شوبير علي مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس :" مصر هتكون أمام اختبار حقيقي وقوي وصعب لما نواجه بطل النسخة السابقة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا .. كل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله.

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب مصر في مواجهة من العيار الثقيل.

ويستعد المنتخبان للاصطدام مساء السبت المقبل، بعد ما نجح الفراعنة في تجاوز عقبة منتخب بنين، فيما واصل المنتخب الإيفواري مشواره بتخطي بوركينا فاسو في دور الـ16، ليُشعل واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا في القارة السمراء.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار 
منذ بداية الألفية الجديدة، تحولت مباريات مصر وكوت ديفوار إلى قمم أفريقية خالصة، لا تعترف بالتوقعات المسبقة ولا تنحاز للأسماء الرنانة، مهما ازدحمت قائمة الأفيال بالنجوم.

وعلى مدار السنوات، ظل التاريخ شاهدًا على تفوق مصري لافت في أغلب المواجهات الحاسمة بين المنتخبين.

وعلى مستوى بطولة كأس أمم أفريقيا، التقى المنتخبان في 11 مباراة، مالت خلالها الكفة بوضوح لصالح منتخب مصر، مقابل فوز وحيد فقط لكوت ديفوار، ما عزز من فكرة العقدة التي تطارد الأفيال أمام الفراعنة في المواعيد الكبرى

