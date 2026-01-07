قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: الكل يخشي منتخب مصر إلا المصريين
المتظاهرون الإيرانيون يُغيرون اسم شارع في طهران إلى «ترامب» | شاهد
التردّد متاح .. قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا | تعرّف عليها
خالد جاد الله: مباراة كوت ديفوار «الاختبار الحقيقي» للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية
الأزمة مستمرة .. أسباب تأجيل جلسة الزمالك مع «بنتايج»
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
يوفينتوس يحقق فوزًا بثلاثية نظيفة أمام «ساسولو» في الدوري الإيطالي
احتفالات وصور تذكارية .. أقباط بورسعيد يُواصلون احتفالاتهم في ليلة عيد الميلاد
مُشجّع صامت يتحوّل لحديث المدرجات.. قصة «كوكا مبولادينجا» وسر وقفة «لومومبا» في أمم أفريقيا
اختبار حقيقي وقوي وصعب .. «شوبير» يُعلق على مُواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار
وسط أجواء روحانية وأمنية مُشدّدة.. ترانيم الميلاد تجمع الأقباط والسائحين في كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ
المجد لله في الأعالي .. قداس عيد الميلاد المجيد في كفر الشيخ | شاهد
رياضة

اختبار حقيقي وقوي وصعب .. «شوبير» يُعلق على مُواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

علق الإعلامي أحمد شوبير، على مواجهة منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا.

وكتب “شوبير” عبر حسابه على فيسبوك: "مصر هتكون أمام اختبار حقيقي وقوي وصعب لما نواجه بطل النسخة السابقة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا.. كل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله".

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب مصر في مواجهة من العيار الثقيل.

ويستعد المنتخبان للاصطدام مساء السبت المقبل، بعد ما نجح الفراعنة في تجاوز عقبة منتخب بنين، فيما واصل المنتخب الإيفواري مشواره بتخطي بوركينا فاسو في دور الـ16، ليُشعل واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا في القارة السمراء.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار 

منذ بداية الألفية الجديدة، تحولت مباريات مصر وكوت ديفوار إلى قمم أفريقية خالصة، لا تعترف بالتوقعات المسبقة ولا تنحاز للأسماء الرنانة، مهما ازدحمت قائمة الأفيال بالنجوم. 

وعلى مدار السنوات، ظل التاريخ شاهدًا على تفوق مصري لافت في أغلب المواجهات الحاسمة بين المنتخبين.

وعلى مستوى بطولة كأس أمم أفريقيا، التقى المنتخبان في 11 مباراة، مالت خلالها الكفة بوضوح لصالح منتخب مصر، مقابل فوز وحيد فقط لكوت ديفوار، ما عزز من فكرة العقدة التي تطارد الأفيال أمام الفراعنة في المواعيد الكبرى.

أحمد شوبير كوت ديفوار منتخب مصر أمم أفريقيا

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

