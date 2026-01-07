اختبار حقيقي وقوي وصعب .. «شوبير» يُعلق على مُواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار

علق الإعلامي أحمد شوبير، على مواجهة منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا.

وكتب “شوبير” عبر حسابه على فيسبوك: "مصر هتكون أمام اختبار حقيقي وقوي وصعب لما نواجه بطل النسخة السابقة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا.. كل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله".

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب مصر في مواجهة من العيار الثقيل.

ويستعد المنتخبان للاصطدام مساء السبت المقبل، بعد ما نجح الفراعنة في تجاوز عقبة منتخب بنين، فيما واصل المنتخب الإيفواري مشواره بتخطي بوركينا فاسو في دور الـ16، ليُشعل واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا في القارة السمراء.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

منذ بداية الألفية الجديدة، تحولت مباريات مصر وكوت ديفوار إلى قمم أفريقية خالصة، لا تعترف بالتوقعات المسبقة ولا تنحاز للأسماء الرنانة، مهما ازدحمت قائمة الأفيال بالنجوم.

وعلى مدار السنوات، ظل التاريخ شاهدًا على تفوق مصري لافت في أغلب المواجهات الحاسمة بين المنتخبين.

وعلى مستوى بطولة كأس أمم أفريقيا، التقى المنتخبان في 11 مباراة، مالت خلالها الكفة بوضوح لصالح منتخب مصر، مقابل فوز وحيد فقط لكوت ديفوار، ما عزز من فكرة العقدة التي تطارد الأفيال أمام الفراعنة في المواعيد الكبرى.