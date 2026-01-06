بوقفته الفريدة.. كوكا مبولادينجا المشجع الأشهر في كأس الأمم الإفريقية

يعد “كوكا مبولادينجا” هو أحد أشهر مشجعي كأس الأمم الإفريقيه موسم 2025 حيث لفت الأنظار اليه منذ صافرة البداية وحتى مباراة اليوم.

و كان المشجع حاضرًا في كل المباريات بنفس وقفتة الفريده: لا تصفيق، لا هتاف، ولا حتى همسة واحدة

وكانت المفاجأة في سر وقفته الفريدة حيث أن كوكا متأثر بشخصية الزعيم الكونغولي باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء للكونغو، والذي خُلّد بتمثال شهير بنفس الوقفة الصامتة المهيبة.

ولكن كانت الصدمة حينما كان منتخب الجزائر متعادلا سلبيًا أمام منتخب الكونغو حتى الدقيقة 118 و سجّل عادل بولبينة هدف الفوز القاتل وفي تلك اللحظة لم يتحمل المشجع المسكين الصدمة، ليسقط فوق الجماهير من هول المفاجأة، في مشهد خطف الأنظار وأصبح حديث الجميع.