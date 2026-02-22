محافظ البحر الأحمر يتفقد «تقسيم الجوهرة» للوقوف على ارتفاع منسوب المياه الجوفية

تفقد الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، منطقة تقسيم الجوهرة شمال الأحياء بمدينة الغردقة للوقوف على أسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالعمارات وتأثير ذلك على حياة السكان وسلامتهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة التعامل مع المشكلات التي تمس المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وخلال الجولة، تبين أن ارتفاع منسوب المياه ناتج عن تسرب مياه من مناطق التسريب المعروفة باسم «مباركات»، بما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين ويستدعي التدخل الفني العاجل.

ووجّه المحافظ بعقد اجتماع عاجل ظهر الغد مع الاستشاري المسؤول عن إعداد الدراسات وتصميم خطوط الانحدار والروافع، لمتابعة سير العمل والضغط لسرعة الانتهاء من التصميمات، تمهيدًا لتنفيذ شبكة الصرف الصحي والروافع في أقرب وقت ممكن لحماية السكان.

كما كلف محافظ البحر الأحمر بعرض أحدث تقرير للجسات بالمنطقة لمتابعة الوضع الفني بدقة، إلى جانب تسريع أعمال دفن كابلات الكهرباء حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع أي مخاطر محتملة.

رافق المحافظ خلال الجولة السيدة ماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر محمد حماية، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، والسيد هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، ورئيس حي شمال الغردقة، ومسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير فرع المصرية للاتصالات بالبحر الأحمر، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتنسيق الفوري بين الجهات المعنية.