قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
هل يجوز تأخير الفطر وترك السحور لكسر الشهوة؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد «تقسيم الجوهرة» للوقوف على ارتفاع منسوب المياه الجوفية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تفقد الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، منطقة تقسيم الجوهرة شمال الأحياء بمدينة الغردقة للوقوف على أسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالعمارات وتأثير ذلك على حياة السكان وسلامتهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة التعامل مع المشكلات التي تمس المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وخلال الجولة، تبين أن ارتفاع منسوب المياه ناتج عن تسرب مياه من مناطق التسريب المعروفة باسم «مباركات»، بما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين ويستدعي التدخل الفني العاجل.

ووجّه المحافظ بعقد اجتماع عاجل ظهر الغد مع الاستشاري المسؤول عن إعداد الدراسات وتصميم خطوط الانحدار والروافع، لمتابعة سير العمل والضغط لسرعة الانتهاء من التصميمات، تمهيدًا لتنفيذ شبكة الصرف الصحي والروافع في أقرب وقت ممكن لحماية السكان.

كما كلف محافظ البحر الأحمر بعرض أحدث تقرير للجسات بالمنطقة لمتابعة الوضع الفني بدقة، إلى جانب تسريع أعمال دفن كابلات الكهرباء حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع أي مخاطر محتملة.

رافق المحافظ خلال الجولة السيدة ماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر محمد حماية، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، والسيد هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، ورئيس حي شمال الغردقة، ومسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير فرع المصرية للاتصالات بالبحر الأحمر، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتنسيق الفوري بين الجهات المعنية.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

اسماء جلال ورامز جلال

بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعقد لقاءات يومية مُنفردة مع القيادات التنفيذية.. مراجعة شاملة للملفات وحلول فورية |صور

محافظ الغربية

استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ الغربية يوجّه بفتح شارع منشية البكري

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يتفقد «تقسيم الجوهرة» للوقوف على ارتفاع منسوب المياه الجوفية

بالصور

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد