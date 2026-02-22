محافظ الغربية يعقد لقاءات يومية مُنفردة مع القيادات التنفيذية.. مراجعة شاملة للملفات وحلول فورية |صور

يواصل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عقد لقاءات يومية منفردة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب مديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام، وذلك في جلسات عمل فردية تستهدف مناقشة كل ملف على حدة، واستعراض التحديات والفرص المتاحة بكل مركز ومدينة وقطاع خدمي بصورة دقيقة ومتكاملة.

وأكد محافظ الغربية خلال هذه اللقاءات أن المرحلة الحالية تتطلب وضوح الرؤية وسرعة التحرك والتعامل الفوري مع أية معوقات تعرقل تقديم الخدمة للمواطن، مشددًا على أن التواصل المباشر مع القيادات التنفيذية يمنح صورة دقيقة عن الواقع الفعلي داخل كل موقع، ويساعد في اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة تحقق أفضل النتائج على الأرض. وأضاف أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم أي مسؤول يسعى لتطوير الأداء وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو بناء منظومة عمل متكاملة تتسم بالكفاءة والانضباط والاستجابة السريعة لشكاوى واحتياجات المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن هذه اللقاءات تركز على تقييم شامل لموقف المشروعات الجارية، ومعدلات التنفيذ، ونسب الإنجاز، فضلًا عن مناقشة خطط التطوير المستقبلية بكل مركز ومدينة، إلى جانب الوقوف على التحديات الإدارية أو الفنية أو التمويلية التي قد تواجه بعض القطاعات، والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما يتم خلال الاجتماعات بحث آليات تعظيم الاستفادة من المقومات النسبية لكل منطقة، سواء في مجالات الاستثمار أو التنمية المحلية أو تحسين الخدمات الجماهيرية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لصالح أبناء الغربية.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدّد محافظ الغربية على أن معيار التقييم الأساسي هو رضا المواطن عن مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا أن كل مسؤول تنفيذي مطالب بالوجود الميداني المستمر، ومتابعة الملفات الحيوية بشكل يومي، والتعامل الجاد مع أي قصور، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانضباط والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة داخل المحافظة.