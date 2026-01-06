نوتنجهام فورست يهزم وست هام 2-1 في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي

قلب نوتنجهام فورست الطاولة على وست هام وحول تأخره إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى الوقت القاتل ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم فى الجولة الـ21، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح وست هام التهديف في الدقيقة 13، عن طريق موريلو بالخطأ فى مرماه، ثم أدرك نوتنجهام فورست هدف التعادل في الدقيقة 55، عن طريق نيكولاس دومينغيز.

وسجل مورغان جيبس وايت الهدف الثاني لـ نوتنجهام فورست في الوقت القاتل من علامة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نوتنجهام فورست إلى النقطة 21 محتلا المركز الـ17، بينما تجمد رصيد وست هام إلى النقطة 14 محتلا المركز الـ18.