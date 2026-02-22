قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ الغربية يوجّه بفتح شارع منشية البكري

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بسرعة فحص شكوى واردة من أحد المواطنين بحي ثانِ المحلة، تضمنت تضرره وعدد من الأهالي من قيام أحد القائمين على أعمال بناء بغلق شارع 55 بمنطقة منشية البكري، وهو أحد الشوارع الرئيسية والحيوية بالمنطقة، ما تسبب في إعاقة حركة المارة والمركبات وتعطيل المواطنين عن التوجه إلى أعمالهم صباحًا.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها.

وعلى الفور، وتنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ، توجّه مدير الإشغالات بحي ثانِ المحلة إلى موقع الشكوى، حيث تم التعامل الميداني الفوري مع المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر إشغالات ومحضر بيئة، مع إزالة أسباب الشكوى وفتح الشارع بالكامل أمام حركة المواطنين، ما أعاد الانسيابية المرورية إلى طبيعتها.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح المحافظ أن سرعة الاستجابة للشكاوى تمثل نهجًا ثابتًا في العمل التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا على استمرار الحملات المكثفة لرفع الإشغالات والتصدي لأي تعديات على حرم الطريق أو مخالفات البناء، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا لهيبة الدولة وتطبيقًا للقانون على الجميع دون استثناء.

ردع مخالفين 

وشدد محافظ الغربية على أن أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطن، وأن أي شكوى يتم رصدها أو تلقيها تحظى بالاهتمام والمتابعة حتى يتم حلها على أرض الواقع، ما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويؤكد أن صوته مسموع واستجابته أولوية.

أخبار محافظ الغربية ردع مخالفين تحرير غرامات فورية

