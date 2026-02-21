محافظ الغربية يُكثّف الحملات التموينية اليومية على المخابز لضمان الجودة خلال شهر رمضان

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية تنفيذ حملاتها اليومية على المخابز البلدية المدعمة، لضمان تقديم خبز مطابق للمواصفات القانونية والأوزان المقررة، وحفاظًا على حقوق المواطنين.

جهود تموينية

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

حملات رقابية

وشهدت دوائر مركز طنطا، ومركز بسيون، والمحلة الكبرى، حملات موسعة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير خمس محاضر لنقص وزن الرغيف بمقدار 19 جرامًا، وثلاث محاضر بنقص 15 جرامًا، وخمس محاضر بنقص 9 جرامات، وخمس محاضر بنقص 8 جرامات، إضافة إلى محضر بنقص 11 جرامًا للرغيف، بما يعكس المتابعة الدقيقة للأوزان المقررة.

حملات مخابز

كما تم تحرير محضر لتصرف أحد المخابز في أربع شكاير دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للضوابط المنظمة، وخمس محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب محضرين لعدم وجود سجل ، ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بلوحة البيانات، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين ومكان الإنتاج، فضلًا عن إثبات حالة لمخبز مغلق وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وفي المقابل، أثبتت الحملات انتظام العمل بأربع مخابز أخرى دون رصد أية مخالفات.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن الحملات التموينية مستمرة يوميًا طوال شهر رمضان، ولن يُسمح بأي تجاوزات تمس جودة الخبز أو حقوق المواطنين، مشددًا على أن توفير رغيف خبز جيد بالمواصفات المقررة يمثل أولوية قصوى، وأن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لضبط المنظومة وتحقيق الانضباط الكامل في جميع المخابز المدعمة.