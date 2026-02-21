قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب
موعد مباراة مانشستر سيتي ونيو كاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

محافظ الغربية يُكثّف الحملات التموينية اليومية على المخابز لضمان الجودة خلال شهر رمضان

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية

 تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية تنفيذ حملاتها اليومية على المخابز البلدية المدعمة، لضمان تقديم خبز مطابق للمواصفات القانونية والأوزان المقررة، وحفاظًا على حقوق المواطنين.

جهود تموينية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

حملات رقابية 

وشهدت دوائر مركز طنطا، ومركز بسيون، والمحلة الكبرى، حملات موسعة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير خمس محاضر لنقص وزن الرغيف بمقدار 19 جرامًا، وثلاث محاضر بنقص 15 جرامًا، وخمس محاضر بنقص 9 جرامات، وخمس محاضر بنقص 8 جرامات، إضافة إلى محضر بنقص 11 جرامًا للرغيف، بما يعكس المتابعة الدقيقة للأوزان المقررة.

حملات مخابز 

كما تم تحرير محضر لتصرف أحد المخابز في أربع شكاير دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للضوابط المنظمة، وخمس محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب محضرين لعدم وجود سجل ، ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بلوحة البيانات، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين ومكان الإنتاج، فضلًا عن إثبات حالة لمخبز مغلق وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وفي المقابل، أثبتت الحملات انتظام العمل بأربع مخابز أخرى دون رصد أية مخالفات.

ردع مخالفين 

وأكد محافظ الغربية أن الحملات التموينية مستمرة يوميًا طوال شهر رمضان، ولن يُسمح بأي تجاوزات تمس جودة الخبز أو حقوق المواطنين، مشددًا على أن توفير رغيف خبز جيد بالمواصفات المقررة يمثل أولوية قصوى، وأن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لضبط المنظومة وتحقيق الانضباط الكامل في جميع المخابز المدعمة.

