وكيل التعليم بالغربية يناقش تنفيذ برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بحضور عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، و حسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية، و إسماعيل المرسي، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، وذلك لمناقشة آلية تنفيذ برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي، بإجمالي 127 ألف، و668 تلميذ.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة تنفيذ البرنامج وآلياته، وكيفية متابعة العمل داخل المدارس المستهدفة خلال فترة التطبيق، حيث سيتم تنفيذ ورشة عمل اليوم، بإدارة التدريب بالمديرية، تستهدف الموجهين الأوائل، ومديري التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية العشر، ويتم خلالها تسليم أوراق الامتحان القبلي، يليها تنفيذ ورش أخرى للمطبقين في الإدارات التعليمية، والبالغ عددهم ٥٣٢ مطبقاً، إلى جانب شرح إجراءات العمل تفصيليا لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة.

كما تشمل الخطة تنفيذ الاختبار القبلي لجميع المدارس المستهدفة وعددها 225 مدرسة، وذلك على مدار خمسة أيام تبدأ من الغد، استعداداً لتطبيق البرنامج تدريبياً، وتم حصر المدارس الابتدائية المستهدفة بالإدارات التعليمية، كالتالي: إدارة شرق طنطا 30 مدرسة، غرب طنطا 20 مدرسة، شرق المحلة 20 مدرسة، غرب المحلة 30 مدرسة، زفتى 25 مدرسة، السنطة 20 مدرسة، كفر الزيات 20 مدرسة، بسيون ٢٠ مدرسة، قطور 20 مدرسة، وسمنود 20 مدرسة، بإجمالي 127 ألف، و 668 تلميذ من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بآليات التنفيذ، ومتابعة سير العمل داخل المدارس، لضمان تحقيق أهداف البرنامج التدريبي، والارتقاء بمهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، باعتبارها أساس العملية التعليمية، والتي يبنى عليها نجاح جميع المراحل التعليمية اللاحقة، متمنياً التوفيق وتحقيق الهدف المرجو من البرنامج.