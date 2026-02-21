قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل التعليم بالغربية يناقش تنفيذ برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية

تعليم الغربية
تعليم الغربية
الغربية أحمد علي

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بحضور عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام،  محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، و حسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية، و إسماعيل المرسي، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، وذلك لمناقشة آلية تنفيذ برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي، بإجمالي 127 ألف، و668 تلميذ.

توجيهات تعليم الغربية 

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

تحرك تنفيذي عاجل 


وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة تنفيذ البرنامج وآلياته، وكيفية متابعة العمل داخل المدارس المستهدفة خلال فترة التطبيق، حيث سيتم تنفيذ ورشة عمل اليوم، بإدارة التدريب بالمديرية، تستهدف الموجهين الأوائل، ومديري التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية العشر، ويتم خلالها تسليم أوراق الامتحان القبلي، يليها تنفيذ ورش أخرى للمطبقين في الإدارات التعليمية، والبالغ عددهم ٥٣٢ مطبقاً، إلى جانب شرح إجراءات العمل تفصيليا لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة.

اخبار محافظة الغربية 

كما تشمل الخطة تنفيذ الاختبار القبلي لجميع المدارس المستهدفة وعددها 225 مدرسة، وذلك على مدار خمسة أيام تبدأ من الغد، استعداداً لتطبيق البرنامج تدريبياً، وتم حصر المدارس الابتدائية المستهدفة بالإدارات التعليمية، كالتالي: إدارة شرق طنطا 30 مدرسة، غرب طنطا 20 مدرسة، شرق المحلة 20 مدرسة، غرب المحلة 30 مدرسة، زفتى 25 مدرسة، السنطة 20 مدرسة، كفر الزيات 20 مدرسة، بسيون ٢٠ مدرسة، قطور 20 مدرسة، وسمنود 20 مدرسة، بإجمالي 127 ألف، و 668 تلميذ من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي.

تحسين خدمات طلابية 

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بآليات التنفيذ، ومتابعة سير العمل داخل المدارس، لضمان تحقيق أهداف البرنامج التدريبي، والارتقاء بمهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، باعتبارها أساس العملية التعليمية، والتي يبنى عليها نجاح جميع المراحل التعليمية اللاحقة، متمنياً التوفيق وتحقيق الهدف المرجو من البرنامج.

اخبار محافظة الغربية تعليم الغربية ردع مخالفين قانونيا تحسين خدمات التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

وصفات إفطار سريعة

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

عظِّم كتاب الله.. الأزهر للفتوى يقدم 13 أدبًا في التعامل مع المصحف

موعد أذان العصر اليوم

موعد أذان العصر اليوم.. اعرف مواقيت الصلاة 21 فبراير 2026

غدا.. أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ تنظم ندوة علمية بعنوان: استشارات طبية واجتهادات فقهية رمضانية

غدا.. ندوة علمية بعنوان "استشارات طبية واجتهادات فقهية رمضانية" بأكاديمية الأزهر

بالصور

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد