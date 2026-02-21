ضبط 500 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك في حملات تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 500 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك مطروحة للبيع، ورصد محطات وقود هربت 7 ألاف لتر سولار مدعم للسوق السوةداء بكفرالزيات.

تحرك أمني عاجل

وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من أحمد فتحى مدير إدارة تموين كفرالزيات، يتضمن تمكن حملة تفتيشية من ضبط 500 كيلو رنجة و3 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي مطروحة للبيع فى كفر الزيات .

ردع مخالفين

كما أسفرت الحملة، عن تحرير محاضر تجميع وتصرف وتهريب في أكثر من 7 آلاف لتر سولار مدعم، وضبط مخالفات بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وضبط محطه لإنتاج اسطوانات بوتاجاز ناقصه الوزن .

مصادرة المضبوطات

وتم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.