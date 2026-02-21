قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب
موعد مباراة مانشستر سيتي ونيو كاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
حوادث

ضبط 500 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك في حملات تموينية بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 500 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك مطروحة للبيع، ورصد محطات وقود هربت  7  ألاف لتر سولار مدعم للسوق السوةداء بكفرالزيات.

تحرك أمني عاجل 

وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من أحمد فتحى مدير إدارة تموين كفرالزيات، يتضمن تمكن حملة تفتيشية من ضبط 500 كيلو رنجة و3 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي مطروحة للبيع فى كفر الزيات .

ردع مخالفين 

كما أسفرت الحملة، عن تحرير محاضر تجميع وتصرف وتهريب في أكثر من 7 آلاف لتر سولار مدعم، وضبط مخالفات بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وضبط محطه لإنتاج اسطوانات بوتاجاز ناقصه الوزن .

مصادرة المضبوطات 

وتم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين حملته مكبرة تموينية أمن الغربية

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

