رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

في ثالث أيام الشهر.. محافظ الغربية يتفقد معرض «أهلاً رمضان» بالغرفة التجارية بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطي أحمد، محافظ الغربية، جولة ميدانية لتفقد معرض «أهلاً رمضان» المقام بمقر الغرفة التجارية بحي ثان طنطا، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وانتظام حركة البيع والشراء والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة خلال شهر رمضان المبارك.جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال جولته داخل أجنحة المعرض، أكد محافظ الغربية أن الدولة بكافة أجهزتها تتحرك وفق خطة واضحة تستهدف تحقيق التوازن في الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين دون أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية دقيقة للأسعار وحجم المعروض بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة الأجهزة الرقابية، للتأكد من الالتزام بالتخفيضات المقررة داخل المعرض. ولفت إلى أن الهدف لا يقتصر على توفير السلع فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ شعور الطمأنينة لدى المواطنين بأن احتياجاتهم الأساسية متوافرة دون عناء، مضيفًا: «نريد أن يدخل المواطن أي معرض من معارض أهلاً رمضان وهو واثق أن السعر مناسب والجودة مضمونة، وأن الدولة حاضرة لدعمه خاصة في المواسم التي يزيد فيها الطلب».

وحرص المحافظ خلال الجولة على التحاور مع المواطنين المترددين على المعرض، والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الأسعار وجودة المنتجات، حيث أعرب عدد منهم عن رضاهم عن التخفيضات المعروضة وتوافر السلع، مؤكدين أن هذه المعارض تمثل دعمًا حقيقيًا للأسر. ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية، من الأرز والسكر والزيت والبقوليات، إلى اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه وياميش رمضان، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تنسيق كامل مع كبار الموردين والشركات لضخ كميات كافية تضمن الاستمرارية وعدم حدوث أي نقص.

وفي ختام الجولة، شدد محافظ الغربية على تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمعارض والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن العمل مستمر طوال شهر رمضان لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي لأبناء الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل اهلا رمضان كريم معارض

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

