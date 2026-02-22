قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الشوباشي: الصلاة والعمرة لا تقبل بدون الحجاب لكنني ضد ارتدائه بالحياة العادية

الكاتب شريف الشوباشي
الكاتب شريف الشوباشي
البهى عمرو

أثارت تصريحات الكاتب شريف الشوباشي، جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا، عندما قال:"أنا مع ارتداء الحجاب أثناء الصلاة وأداء العمرة لأن الصلاة لا تُقبل بدونه.. لكنني ضد ارتدائه في الحياة العادية" .لم تكن هذه  تصريحات شريف فقط بهذا النوع لكن خرجت من قبل فريدة الشوباشي، وقالت: إن الحجاب ليس فرضا بشكل عام.
 

وأكد الكاتب الصحفي شريف الشوباشي، أنه لم يطالب بعمل مليونية لخلع الحجاب، على غرار ما ردد البعض، لكن ارتداء الحجاب أو خلعه يعتبر أمر شخصي وحرية لكل سيدة.

وأضاف شريف الشوباشي، خلال حواره ببرنامج " لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه في أثناء الدراسة في الجامعة لم يجد فتاة ترتدي الحجاب، ولذلك أنه مع عدم ارتداء الفتاة الحجاب.

ولفت إلى أن كل مجتمعات الإنسانية كان بها غطاء للرأس، وأن ما يطلب به يكون لتقدم مصر وأن تتحرر من بعض الأوهام التي تسيطر على البعض، وأنه يرى أن الحجاب ليس فرض.

وأشار إلى أنه مع ارتداء الحجاب في أثناء الصلاة وأداء العمرة، لأنه لا تقبل الصلاة بدون حجاب، لكنه ضد ارتداء الحجاب في الحياة العادية.

وتابع أنه مع الحرية وليس مع الفرض والمنع، وأن يرى أن الحجاب فرض على المرأة أثناء الصلاة لكن في الفضاء العام ليس فرضًا.

 فريدة الشوباشي

وفي وقت سابق أكدت النائبة فريدة الشوباشي، أنها قامت بارتداء الحجاب مرة، وذلك في أثناء تأدية فريضة العمرة.  

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحجاب ليس فرضا بشكل عام، ولكن الحجاب فرض في أثناء الصلاة، وفي أثناء العمرة والحج.


ولفتت إلى أنها: “ لما كنت مسيحية كنت بلبس إيشارب وأنا داخلة الكنيسة، فالحجاب فرض في أثناء الصلاة، وفي حالة تأدية العبادات”.

لما كنت مسيحية كنت بلبس إيشارب وأنا داخلة الكنيسة.. وقناعتي أن الحجاب فرض وقت الصلاة أو أثناء العمرة أو الحج فقط


وأشارت إلى أنها تصرح لأول مرة أن الحجاب فرض، وأنها قامت بتأدية فريضة العمرة عام 1985 وكانت بالحجاب، وأوضحت أنها ترفض ارتداء النقاب في مصر، لآن ارتداء النقاب هو اختفاء للهوية، وأن أي شخص يريد فعل جريمة قد يفعلها بالنقاب.
 

شريف الشوباشي السوشيال ميديا الحجاب

