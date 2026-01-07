بشير التابعي: غلق وسط الملعب «مفتاح تفوّق» منتخب مصر أمام كوت ديفوار

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أهمية إحكام السيطرة على منطقة وسط الملعب خلال مواجهة منتخب كوت ديفوار، من أجل الحد من سرعات لاعبي منتخب الأفيال وقدراتهم البدنية والفنية الكبيرة.

وقال “التابعي”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة «cbc»، إن منتخب مصر مطالب بزيادة الالتزام التكتيكي من جميع اللاعبين، خاصة عناصر الخط الخلفي، مع ضرورة التزام كل لاعب بدوره داخل الملعب، في ظل الإمكانيات العالية التي يتمتع بها لاعبو كوت ديفوار.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن غياب كل من محمود حسن تريزيجيه ومحمد حمدي عن صفوف المنتخب في المباراة المقبلة يمثل خسارة مؤثرة، وقد يتسبب في خلل داخل التشكيل، ما يتطلب مضاعفة الجهد والتركيز لتعويض هذه الغيابات.