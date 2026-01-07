قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل جزيرة ميندانا و جنوب الفلبين
قرار رئاسي يمني: عيدروس الزبيدي ارتكب جريمة الخيانة العظمى
بشير التابعي: غلق وسط الملعب «مفتاح تفوّق» منتخب مصر أمام كوت ديفوار
مدرب الفراعنة السابق: طريقة 4-3-3 الأنسب لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار
خبير: الاقتصاد المصري يُواصل التحسّن.. واستقرار سعر الصرف يُخفّف الضغوط المالية
الفرد أساس التطوير .. السكة الحديد تكثف ندوات السلامة المهنية ومخاطر الإدمان | صور
«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن
زعيمة المعارضة في فنزويلا تشكر ترامب على اعتقال مادورو.. وتطالب بحكم البلاد
قصف جوي على الضالع باليمن يستهدف مخازن أسلحة لقوات «الزبيدي»
«شبانة»: العلاقة بين الجمهور المصري والمغربي أقوى من أي محاولات للفتنة.. وسنتخطى كوت ديفوار
التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي
إنذار شديد .. إدارة ترامب تضع وزير الداخلية الفنزويلي على قائمة أهدافها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بشير التابعي: غلق وسط الملعب «مفتاح تفوّق» منتخب مصر أمام كوت ديفوار

محمد سمير

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أهمية إحكام السيطرة على منطقة وسط الملعب خلال مواجهة منتخب كوت ديفوار، من أجل الحد من سرعات لاعبي منتخب الأفيال وقدراتهم البدنية والفنية الكبيرة.

وقال “التابعي”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة «cbc»، إن منتخب مصر مطالب بزيادة الالتزام التكتيكي من جميع اللاعبين، خاصة عناصر الخط الخلفي، مع ضرورة التزام كل لاعب بدوره داخل الملعب، في ظل الإمكانيات العالية التي يتمتع بها لاعبو كوت ديفوار.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن غياب كل من محمود حسن تريزيجيه ومحمد حمدي عن صفوف المنتخب في المباراة المقبلة يمثل خسارة مؤثرة، وقد يتسبب في خلل داخل التشكيل، ما يتطلب مضاعفة الجهد والتركيز لتعويض هذه الغيابات.

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

دينا علاء

جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

بيراميدز

مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي

مصاب واحد.. مدير الأمن ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان موقع حريق مطعم شهير في ليلة عيد الميلاد

حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور

مصطفى محمد

«الغندور» يكشف كواليس حديث إبراهيم حسن مع مصطفى محمد بعد مباراة بنين

منتخب الجزائر

«معلومي»: الجزائر تواجه أزمة قبل مواجهة نيجيريا

تاريخ مواجهات مصر و كوت ديفوار

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار قبل موقعة السبت

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

لفائف البطاطس بالدجاج والخضار .. وصفة مقرمشة بمكونات اقتصادية

مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث كل شهر .. احذريها لتخفيف الألم والتقلصات

4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

