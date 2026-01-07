المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر يفسّر تصريحات محمد صلاح الجدلية | فيديو

أكد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أن الفراعنة جاهزون لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون صعبة، لكن اللاعبين عازمون على تحقيق الانتصار.

وأوضح مراد، خلال برنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا، عبر قناة صدى البلد، أن حسام حسن يَكنّ كل الاحترام للجماهير المغربية، وأن احتفال المنتخب عقب مباراة بنين كان مع جميع الجماهير دون استهداف أحد.

وشدد قائلًا: «حسام حسن لم يخطئ في حق جماهير المغرب، وهو يَكنّ لها كل الاحترام.. وعقب مباراة بنين ذهب للاحتفال مع الجماهير الحاضرة في الملعب، سواء كانت مصرية أو مغربية، ولم يهاجم أحدًا، والجماهير المغربية تدعم المنتخب المصري منذ اليوم الأول في البطولة».

وأضاف أن تصريحات محمد صلاح يتم تداولها أحيانًا دون تثبّت أو تأكيد، مؤكدًا أن اللاعب يسعى لدعم الفريق ورفع الضغط عن اللاعبين الشباب دون التقليل من زملائه، كما يفضّل السير خطوة بخطوة في البطولة قبل التفكير في التتويج.

وأشار “مراد” إلى أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز محمود تريزيجيه ومهند لاشين للمباراة المقبلة أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من البطولة.

