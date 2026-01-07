قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحوّل غير مسبوق.. سوريا تدرس فتح مكتب اتصال إسرائيلي لتعزيز التعاون الأمني العسكري
«الغندور» يكشف سر ظهور أيمن حفني في نادي الزمالك.. وحقيقة توليه منصب بقطاع الناشئين
ماجد منير رئيس تحرير الأهرام يكتب : «برلمان الجمهورية الجديدة»
في عظة الميلاد .. البابا تواضروس يشرح كيف يصبح الميلاد مدرسة للحياة | شاهد
«الغندور»: بيراميدز يرغب في التعاقد مع «بنتايج» لتعويض غياب محمد حمدي
هل الاحتفال بالإسراء والمعراج 27 شهر رجب بدعة؟.. اعرف رأي الشرع
محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار
شارك في القداس.. محافظ الغربية: الاحتفال بعيد الميلاد يعكس وحدة الصف الوطني وروح المحبة | صور
عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
نائب محافظ المنيا يزور مستشفى الصدر للاطمئنان على مصابي حادث تصادم الطريق الدائري|صور
لبنان .. طائرة إسرائيلية مسيرة تستهدف ميسل الجبل بصيدا
موقف تريزيجيه قبل مواجهة كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر يفسّر تصريحات محمد صلاح الجدلية | فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد سمير

أكد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أن الفراعنة جاهزون لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون صعبة، لكن اللاعبين عازمون على تحقيق الانتصار.

وأوضح مراد، خلال برنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا، عبر قناة صدى البلد، أن حسام حسن يَكنّ كل الاحترام للجماهير المغربية، وأن احتفال المنتخب عقب مباراة بنين كان مع جميع الجماهير دون استهداف أحد.

وشدد قائلًا: «حسام حسن لم يخطئ في حق جماهير المغرب، وهو يَكنّ لها كل الاحترام.. وعقب مباراة بنين ذهب للاحتفال مع الجماهير الحاضرة في الملعب، سواء كانت مصرية أو مغربية، ولم يهاجم أحدًا، والجماهير المغربية تدعم المنتخب المصري منذ اليوم الأول في البطولة».

وأضاف أن تصريحات محمد صلاح يتم تداولها أحيانًا دون تثبّت أو تأكيد، مؤكدًا أن اللاعب يسعى لدعم الفريق ورفع الضغط عن اللاعبين الشباب دون التقليل من زملائه، كما يفضّل السير خطوة بخطوة في البطولة قبل التفكير في التتويج.

وأشار “مراد” إلى أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز محمود تريزيجيه ومهند لاشين للمباراة المقبلة أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من البطولة.
 

محمد صلاح تصريحات محمد صلاح المنسق الإعلامي لمنتخب مصر كوت ديفوار كأس أمم أفريقيا ربع نهائي كأس أمم أفريقيا حسام حسن جماهير المغرب

