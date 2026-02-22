مُحاكمة عصابة فتيات أوكرانيات بتهمة «تصنيع وتصدير المخدرات بأكتوبر» .. بعد قليل

تنظر محكمة الجنايات المختصة،اليوم أولى جلسات محاكمة 6 متهمات أوكرانيات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ عصابة فيلا أكتوبر والمتهمات بتصنيع المواد المخدرة داخل فيلا سكنية بمدينة 6 أكتوبر، بقصد تصديرها إلى خارج البلاد.

وكانت الجهات المختصة قررت إحالة المتهمات إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهن اتهامات تكوين تشكيل عصابي منظم، وتصنيع مواد مخدرة داخل البلاد، وإعدادها للتهريب الدولي، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمات استأجرن فيلا بمدينة 6 أكتوبر، واتخذنها وكرًا لتصنيع المواد المخدرة، مستخدمات أدوات وماكينات خاصة لاستخلاص المادة الخام، قبل إعادة تعبئتها داخل عبوات مواد غذائية تمهيدًا لتهريبها عبر المطارات.

وأسفرت التحريات عن ضبط كميات من المواد المخدرة، وأدوات التصنيع، وحقائب سفر مُعدة للتهريب، إلى جانب جوازات سفر وهواتف محمولة بحوزة المتهمات، فيما قررت جهات التحقيق التحفظ على المضبوطات وإغلاق الفيلا محل الواقعة.