قفشة: نسعى للاستمرار في تقديم أداء يليق بتاريخ الاتحاد السكندري
حسن الشامي: أحمد فتوح ظلم نفسه.. وعلي ماهر مدرب بمواصفات أوروبية
تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
حوادث

تأييد الحبس 4 سنوات لمتعاطي حشيش تسبب فى وفاة مواطن وإصابة آخر دهسا

إسلام دياب

قضت محكمة جنايات بنها أول درجة برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين بمعاقبة متعاطي الحشيش المتسبب فى وفاة مواطن وإصابة آخر بالحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لتعاطى الحشيش وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر وبالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 500 جنيه عن التسبب خطأ فى وفاة مواطن وإصابة آخر وقيادة سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى.

وبالاستئناف على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف بنها برئاسة صالح محمد صالح قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية، وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن متعاطي حشيش قاد سيارة بسرعة جنونية وتسبب فى وفاة مواطن وإصابة آخر بالخطأ على حكم حبسه 4 سنوات مع الشغل وتغريمه 10 آلاف و500 جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه بدائرة قسم ثان بنها أمام مستشفى الجامعة وحال عبور المجنى عليهما أحمد عبد اللطيف وفيصل محمد للجهة المقابلة من الطريق قام المتهم «أمجد .س» وعلى إثر إحرازه لنبات الحشيش الجاف بقصد التعاطى وحال قيادته سيارة بإهمال ورعونة وعدم إحتراز وعدم مراعاة للقوانين وبسرعة تجاوزت الحد الأقصى وتحت تأثير تعاطيه ذلك المخدر قام بصدم المجنى عليهما ما أدى لإصابة أولهما بالإصابات من جروح قطعية بالذراع الأيمن والكوع والساعد وبسحجات وكدمات وبإصابة المجنى عليه الثانى بنزيف تحت الأم العنكبوتية وتورم بالمخ وارتشاح هوائى بالصدر ما أدى لهبوط بدرجة الوعى وهبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب إثر نزيف حاد بالمح ما أودى بحياته.

وأضافت التحقيقات أنه ثبت بتقرير معمل السموم بكلية الطب بجامعة بنها بأن عينة بول المتهم إيجابية لمخدر الحشيش «القنب» وقد أكدت تحريات المباحث صحة ارتكاب المتهم للواقعة حال قيادته السيارة تحت تأثير تعاطي الحشيش المخدر.

