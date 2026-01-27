إصابة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ونجله ووالدته في حادث تصادم بأسيوط

أصيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ونجله ووالدته في حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط / سوهاج الصحراوي الشرقي وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي أسيوط/ سوهاج ووجود مصابين .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي بعد تصادم 3 سيارات وأسفر الحادث عن إصابة المستشار ناصر النجار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وابنه اياد ووالدته وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.