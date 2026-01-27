قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إصابة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ونجله ووالدته في حادث تصادم بأسيوط

إيهاب عمر

أصيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ونجله ووالدته في حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط / سوهاج الصحراوي الشرقي وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي أسيوط/ سوهاج ووجود مصابين .
انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي بعد تصادم 3 سيارات وأسفر الحادث عن إصابة المستشار  ناصر النجار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وابنه اياد ووالدته وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. 
تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

