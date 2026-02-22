أحمد صالح: معتمد جمال أعاد الثقة للاعبين ونجح في تطوير مستواهم

أشاد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، بـ معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض بعد تحقيقه نتائج مميزة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: " معتمد جمال مدير فني كبير ومميز ويستحق الإشادة بعد تحقيقه هذه النتائج مع الفريق وأتمنى استمراره مع القلعة البيضاء فهو يستحق ذلك".

وأضاف: " معتمد جمال أعاد الثقة لبعض اللاعبين ونجح في تطوير مستواهم، وتغييرات المدير الفني أمس أمام الحرس كانت سببا رئيسيا في تحقيق الفوز، ومحمد إبراهيم خامة مبشرة في مركز الظهير الأيمن".