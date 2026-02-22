الحكم على 17 متهما بـ«خلية العجوزة الثانية».. الأربعاء

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الأربعاء المقبل 25 فبراير 2026، الحكم على 17 متهما بـ"خلية العجوزة الثانية".

وجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة أنهم فى غضون الفترة من عام 2014 وحتى 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بأن تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التى تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الثالث وحتى الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، وأن المتهم السادس عشر اشترك فى جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة بارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها مع علمه بأغراضها، والمتهمين من الثانى وحتى الخامس ارتكبوا عملا إرهابيا بأن تعاملوا فى النقد الأجنبى خارج الإطار المصرفي.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين الخامس والسابع والعاشر والحادى عشر والسادس عشر ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، المتهمون الثانى والخامس والخمس عشر أيضا اشتركوا فى جريمة بالاتفاق والمساعدة فى جريمة تزوير فى ورقتين اميرتين بأن اشتركوا فى اصطناع شهادتى تخرج جامعى على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثانى قدم رشوة إلى موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، وفيما وجه للمتهم الخامس عشر تهمة التوسط فى رشوة موظف عمومى، والمتهمون السادس والسابع والحادى عشر والثاني عشر والرابع عشر حازوا منشورات تحريضية للجماعة الإرهابية.