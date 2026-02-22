قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
العدالة أهم من الشائعات.. صالح جمعة يوضح موقفه من علاقاته الشخصية والتدريبات في الأهلي

علا محمد

رفض صالح جمعة، نجم الأهلي السابق، الاتهامات التي طالته بشأن تفضيله السهر أو العلاقات الشخصية على الالتزام بالتدريبات، مؤكدًا أن خروج اللاعبين في أوقات الفراغ أمر طبيعي في كرة القدم العالمية، وأن مشكلته كانت في سوء اختيار التوقيت فقط.

وقال صالح جمعة في تصريحات لبرنامج "أقر واعترف"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: "عمري في حياتي ما نزلت صورة سهر مفبركة، لكن المشكلة كلها في الطريقة التي كانت تُتَّخذ بها، حتى لو لم أكن صاحب المشكلة، كنت أتحملها".

كما نفى اتهامه بإهدار أموال الأهلي، مؤكدًا حبه للنادي وجماهيره، مشيرًا إلى أنه ساهم في تحقيق عائد مالي للنادي قُدر بنحو مليون دولار خلال مسيرته.

واختتم جمعة تصريحاته بالتأكيد على أنه يدرك أخطاء الماضي، وأن تجربته السابقة كانت درسًا مهمًا دفعه إلى إعادة ترتيب أولوياته والسعي لاستعادة استقراره المهني.

صالح جمعة نجم الأهلي السابق الأهلي برنامج أقر وأعترف احمد شوبير النادي الأهلي

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

