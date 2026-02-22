العدالة أهم من الشائعات.. صالح جمعة يوضح موقفه من علاقاته الشخصية والتدريبات في الأهلي

رفض صالح جمعة، نجم الأهلي السابق، الاتهامات التي طالته بشأن تفضيله السهر أو العلاقات الشخصية على الالتزام بالتدريبات، مؤكدًا أن خروج اللاعبين في أوقات الفراغ أمر طبيعي في كرة القدم العالمية، وأن مشكلته كانت في سوء اختيار التوقيت فقط.

وقال صالح جمعة في تصريحات لبرنامج "أقر واعترف"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: "عمري في حياتي ما نزلت صورة سهر مفبركة، لكن المشكلة كلها في الطريقة التي كانت تُتَّخذ بها، حتى لو لم أكن صاحب المشكلة، كنت أتحملها".

كما نفى اتهامه بإهدار أموال الأهلي، مؤكدًا حبه للنادي وجماهيره، مشيرًا إلى أنه ساهم في تحقيق عائد مالي للنادي قُدر بنحو مليون دولار خلال مسيرته.

واختتم جمعة تصريحاته بالتأكيد على أنه يدرك أخطاء الماضي، وأن تجربته السابقة كانت درسًا مهمًا دفعه إلى إعادة ترتيب أولوياته والسعي لاستعادة استقراره المهني.