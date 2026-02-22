قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهة قوية بين ليفربول ونوتينجهام فورست في البريميرليج

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة مهمة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يحل ضيفًا على نوتينجهام فورست في لقاء مرتقب يقام على ملعب سيتي جراوند.

 وتأتي المباراة في توقيت حاسم من عمر المسابقة، مع اشتداد المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، إلى جانب صراع الهروب من مراكز الهبوط.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من المربع الذهبي وتعزيز حظوظه في المنافسة على مقعد أوروبي. في المقابل، يتواجد نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الابتعاد عن مناطق الخطر.

ويتربع آرسنال على صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، قبل مواجهته المرتقبة أمام توتنهام هوتسبير في ديربي لندن مساء اليوم.

نتائج الجولة الماضية وطموحات اللقاء

كان ليفربول قد حقق انتصارًا مهمًا في الجولة السابقة على حساب برايتون بثلاثية نظيفة، ما منح الفريق دفعة معنوية قوية قبل مواجهة اليوم. أما نوتينجهام فورست، فخرج بتعادل سلبي أمام وولفرهامبتون واندررز، ليواصل سعيه لحصد النقاط من أجل تحسين موقعه في الجدول.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية. ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في المنطقة العربية

ليفربول اخبار ليفربول اخبار الرياضة الدورى الانجليزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

اسماء جلال ورامز جلال

بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

ترشيحاتنا

الشمر

مشروب خارق لآلام القولون.. 5 أشخاص عليهم الحذر منه

مشمشية

ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمشية

فول

هنتسحر إيه النهاردة .. فول عربي بالبرتقال وبطاطس مخبوزة

بالصور

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد