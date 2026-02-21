نجم ليفربول السابق ينفرد بالرقم القياسي لأكثر المشاركات في تاريخ البريميرليج

سيحطم جيمس ميلنر الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات يخوضه لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، بعد اختياره في التشكيلة الأساسية لبرايتون أمام مضيفه برنتفورد، في ظهوره رقم 654 في المسابقة.

وكان ميلنر (40 عاما) متساويا مع لاعب المنتخب الإنجليزي السابق جاريث باري برصيد 653 مباراة قبل هذه الجولة، ووضعه فابيان هورزلر مدرب برايتون ضمن خط الوسط الذي سيواجه برنتفورد.

وبدأ ميلنر مسيرته في الدوري الممتاز في سن 16 عاما مع ليدز يونايتد عام 2002، كما لعب لكل من نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ومانشستر سيتي وليفربول في مسيرة امتدت لما يزيد على عقدين.

وشارك ميلنر، الذي مدد عقده لمدة عام واحد مع برايتون في يونيو الماضي، في 15 مباراة بالدوري هذا الموسم مع الفريق.