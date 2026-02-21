من الطراز العالمي.. مهاجم ليفربول السابق يشيد بمحمد صلاح

أشاد بيتر كراوتش، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، بقدرات الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول للريدز، مشيرًا إلى أن مستواه اختلف بعد كأس الأمم الأفريقية.

وقال كراوتش، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لدي قناعة تامة بأن صلاح لديه المزيد ليعطيه داخل قلعة الأنفيلد على الرغم من الضجيج المثار حوله ببقاء عام واحد في عقده”.

وأضاف أنه لا يليق بقيمة صلاح الرحيل في موسم شهد تراجعًا نسبيًا له في الأرقام.

وأوضح أن التباين في المستوى طبيعي في ظل مرحلة التحول الفني التي يمر بها النادي تحت قيادة الهولندي آرني سلوت.

وتابع: "لا شك أن صلاح لاعب من الطراز العالمي، وأود أن أراه في ليفربول الموسم المقبل، أعتقد أن لديه مهمة لم ينجزها بعد؛ لن يرغب في الرحيل بهذه الطريقة بعد هذا الموسم المميز الذي يقدمه".

وأشاد باحترافية صلاح الاستثنائية، مستشهداً بعودته من كأس الأمم الأفريقية بجاهزية بدنية وذهنية كاملة مكنته من خوض 90 دقيقة بعد حصة تدريبية واحدة فقط، وهو ما يثبت أن معايير الالتزام لدى صلاح لم تتراجع، وأن قدرته على العطاء في القمة لا تزال قائمة رغم كل الشكوك.